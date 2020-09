Tras ser rechazado, hombre viola a mujer y es detenido en Morelos

Escuchar Nota

Atlatlahucan.— La tarde del pasado sábado 22 de agosto, Juan Carlos “N” de 32 años, llegó a la colonia Astillero a casa de una joven para proponerle que tuvieran relaciones, pero ella lo rechazó y le dijo que se fuera.



Él no aceptó la respuesta, entonces la sometió para forzarla y cometió el delito. Después, se fue del lugar, pero ella lo denunció ante el Ministerio Público.



Entonces, dos días después, cuando el presunto violador caminaba por la calle Morelos, de la colonia Juan Morales, en Yecapixtla, la Policía de Investigación Criminal (PIC) lo detuvo.



Más tarde, fue presentado ante un juez local que determinó vincularlo a proceso de investigación y, actualmente, se encuentra en la cárcel distrital de Cuautla, a la espera de que concluya las indagatorias en su contra.



-PROTESTAN EN MEMORIAL, LLAMA SICILIA A DARLE LA ESPALDA A PARTIDOS, POR DESAPARECIDOS



Cuernavaca.— El poeta Javier Sicilia, líder de la “Red por la Paz con Justicia y Dignidad”, convocó a la ciudadanía a “darle la espalda a los partidos políticos”, en la víspera de las elecciones, frente a la ofrenda de Palacio de Gobierno de Morelos, durante la conmemoración del Día Internacional de Víctimas.



Aseguró que la cifra de desaparecidos acumulados en los últimos años es de alrededor de 73 mil y destacó que “no se trata de contabilizar qué muertos o desaparecidos pertenecen a un sexenio o a otro, es una deuda de Estado”.



“Estamos hasta el tope de las simulaciones de esta gente; yo creo que lo mejor es mandarlos al carajo y no ir a las urnas”, dijo.



Por su parte, el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Regresando a Casa Morelos” inició una jornada de “lucha” para exigir verdad y justicia por todos aquellos que permanecen extraviados en la entidad y cuyos casos se encuentran olvidados por la Fiscalía del Estado.



Informaron que cada lunes, entre 10 y 11 de la mañana, un grupo de mamás “alzará la voz” en el memorial de Palacio de Gobierno.



Mencionaron que hasta el momento no se ha avanzado en la identificación humana de todos los cuerpos que han sido exhumados de la fosa de Jojutla.



Con información de El Gráfico