Tras siete años de ausencia, Taylor Swift regresará a los ACM

- La cantanteMuestra de ello no es solo su posición líder en las listas de reproducción, sino que este trabajo también le ha permitidopues tras una ausencia de siete años la intérprete norteamericana podrá volver a estar en dichos escenarios.A través de un comercial queEn esta ceremonia la intérprete de temas como "Love Story" y "Shake it off" cantará por primera vez sobre un escenario la canción "betty", que forma parte de su octavo disco de estudio, el cual ha podido igualar el récord de Whitney Houston como número uno de la lista Billboard 200.El video de "betty" en la página de YouTube cuenta con más de 9 millones de visualizaciones y más de 234 mil personas han mostrado que este tema ha sido un éxito.y está compuesto por 16 temas en total, entre ellos figura "Cardigan", que fue su primer sencillo y que en la misma plataforma de videos cuenta con más de 60 millones de visualizaciones.Este disco fue algo completamente inesperado, pues la cantante lo realizó mientras estaba en el confinamiento por Covid-19, por lo cual contiene todo un cúmulo de emociones y miedos de Taylor Swift en cada una de las canciones.Información de El Universal