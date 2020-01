Tras solicitud de ficha roja, Trauwitz busca amparo para no ser detenido

Escuchar Nota

"Nosotros nos estamos enterando a través de los medios de comunicación, en cuanto tengamos la documentación en nuestras manos vamos a interponer un amparo": Guillermo Barradas, abogado del General Eduardo León Trauwitz en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) January 17, 2020

"Fíjate que nos enteramos por medios que hay ficha roja en contra de mi cliente, no es algo que me sorprenda, que exista una orden de aprehensión en su contra, que consideramos que es una orden de aprehensión inconstitucional. Nos enteramos por medios de esta ficha roja", dijo.

"No existe un solo dato de prueba que lo vincule, ninguna entrevista, ninguna declaración, nadie que lo señale para beneficiar a un grupo criminal, el propio expediente dice que efectivamente se dedicaron a la lucha de este flagelo que tanto daña al país.

Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, tramitó un amparo para que no sea capturado, sin embargo, la diligencia dura de tres a cuatro meses, por lo que podría ser detenido en cualquier momento, luego de que la Fiscalía General de la República solicitara apoyo a la Interpol para su detención.En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el abogado del general, Guillermo Barradas dijo que el amparo se resolverá dentro de los primeros cuatro o cinco meses.​"Está amparado ante un juzgado del Estado de México, dentro de los primeros cuatro o cinco meses se tendrá que resolver".El defensor comentó que epodrá ser detenido en cualquier momento, esto luego de que la Fiscalía General de la República solicitara el apoyo de la Interpol, por lo que se giró unaDe acuerdo con el abogado, hasta el momento no han sido notificados de la ficha roja solicitada a la Interpol, aunque se enteraron de ella por los medios de comunicación.¿Dónde se encuentra el general Trauwitz?Guillermo Barradas indicó que por secreto profesional no puede mencionar dónde se encuentra el general León Trauwitz, sin embargo, comentó que "está a buen resguardo, combatiendo y defendiéndose".El abogado comentó que Eduardo León Trauwitz"Le mataron gente al general, en algunos de los casos se colocaban válvulas que eran muy económicas y que funcionaban", dijo el defensor.