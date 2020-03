Tras subasta, logran rematar una casa en Cancún y 325 bienes más

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La primera subasta del año organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) cerró después de seis horas de rematar 326 bienes entre vehículos, casas y joyas, aunque más de 90 no se vendieron por falta de interés de los compradores.



De última hora, el INDEP logró vender dos de los ocho inmuebles subastados, por los que recibió 19.6 millones por una casa en Cancún y otra en Tlajomulco de Zúñiga, de los 66.5 millones que se estimaba recaudar este domingo, una vez que salieran a remate inclusive bienes asegurados cuyo proceso siguen en carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República.



​De acuerdo a estimaciones de los organizadores, con la subasta se habrían recaudado alrededor de 50 millones de pesos.



Se trata de la subasta más larga de las 9 organizadas y hasta una diputada de Morena, Ángeles Huerta, se coló para comprar una camioneta Pathfinder 2014 de 220 mil pesos de contado, aunque se le preguntó de su participación, salió de prisa.



En la subasta de este domingo, el gobierno remató diversas piezas de joyería por encima de los 71 mil pesos, por los que la gente no quiso ofertar; al igual que vehículos chatarra que los participantes no quisieron al observarse su mal estado en los corralones donde se encuentran.



Sin embargo, salieron a la venta varias camionetas blindadas y de lujo, como dos Mercedes Benz por las que se pagaron 3 millones 350 mil pesos y 3.7 millones.



Al final de la subasta, se logró vender el inmueble de Cancún ubicado en la zona hotelera sobre el Paseo Kukulcán por 15 millones 400 mil pesos y otra en Tlajomulco de Zúñiga por 4 millones 200 mil pesos.



Entre las piezas que tuvieron el mayor número de pujadores destacaron dos relojes Relox de hombre con precios de 210 mil y 280 mil pesos; en contraste con un reloj para mujer Patek Philipp Patek que salió en precio de arranque en 151 mil 400 y fue de los últimos en venderse.



Al inicio de la subasta el director del INDEP, Ricardo Rodríguez, informó que por primera vez y gracias a la reforma de extinción de dominio, se subastarían bienes asegurados en casos todavía en proceso, gracias a las reformas a la Ley de Extinción de Dominio.



Con información de Milenio