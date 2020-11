Tras un ejercicio castigado; Saltillo reduce su gasto presupuestal

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Ante los recortes en participaciones federales para 2021, Saltillo ya se ha preparado acortando sus aspiraciones presupuestales, con una Ley de Ingresos y proyecto de Egresos apegados a un ejercicio castigado, afirmó el alcalde Manolo Jiménez Salinas.



Se buscará presentar una proyección de gasto por debajo de los ingresos federales asegurados, para que a la hora de un recorte no impacte tan duro a la operación municipal.



“Será conservador, vamos a ir despacio, con temple, apegados a la realidad. No vamos a proyectar grandes cosas. Pero sí se irá atendiendo lo prioritario para la gente, y si nos queda ahorro se irá pensando en otras acciones. Uno no se explica cómo en este país, con las problemáticas que tenemos en seguridad, economía y salud, siguen destinando miles de millones de pesos a obras faraónicas que están obsoletas y no están acordes a los tiempos”, comentó.



Necesidades ciudadanas serán prioridad



Los anteproyectos financieros municipales se irán reestructurando por debajo de las expectativas federales, dándole prioridad a las necesidades ciudadanas, transitando con cuidado, con muchas previsiones para evitar algún problema de solvencia.



“Hicimos la presentación del Anteproyecto de Ingresos, posiblemente habrá que revisar la parte de las participaciones. Siempre hemos dicho que el Presupuesto de Ingresos de la Federación viene inflado, ellos prevén recaudar ciertas cantidades que según los expertos y el panorama no se van a cumplir esas metas de ingreso. Aquí, a diferencia de la 4T, sí estamos planeando bien las cosas”, aseveró.



En el presupuesto municipal de 2021 se están priorizando los temas de salud, reactivación económica y seguridad.