Tras viaje a China, le llueven memes a Andrea Legarreta

El #coronavirus No nos afecta en México ya que China y México hablan diferentes idiomas . Andrea Legarreta pic.twitter.com/NTyWYhnEiN — Circo Sicilia (@CircoSicilia) January 22, 2020

Dice Andrea Legarreta que a nosotros no nos va a pasar nada porque aquí es una república y no una monarquía. Además si le afecta a alguien es a la china poblana Ese López es un loquillo ahora hasta por su culpa vamos a sufrir de infx por virus. — soy bien Pacheco (@dmian007) January 22, 2020

"A mí no me afecta el Coronavirus, porque yo tomo pura Victoria"



Andrea Legarreta, 2020 pic.twitter.com/1TPfWSMERf — Andrea(@Anddy_luv) January 23, 2020

El #Coronavirus solamente le da a los chinos y a los que toman Corona.



- Andrea Legarreta

Experta en epidemiología.



— Panda_Hermoso (@Hermoso_Pandita) January 23, 2020

El #coronavirus no nos afecta por que no somos coronas...

-Andrea legarreta pic.twitter.com/43n4qLP4fs — Votredestin__ (@Marbaena4) January 22, 2020

, luego del brote del coronavirus, que se cree se originó en Wuhan, China, país en el que la actriz y conductora disfrutó de unas vacaciones junto a su esposo e hijas a principios de año., bromean usuarios de redes sociales, quienes recuerdan aquel momento en el que Legarreta dio su opinión al respecto de temas económicos.Corría el año de 2016 y el dólar se apreciaba frente al peso. Ante ello, en el programa de revista Hoy, Andrea Legarreta y Raúl Araiza consideraron que el incremento en el precio del dólar no afectaba a la economía de los mexicanos. "No porque suba el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos", dijo por entonces la conductora. "Lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en la economía", agregó Araiza.Cuatro años más tarde, Andrea Legarreta viajó a China, donde visitó lugares como Shangai, Zhujiajiao, Guilin y Lingchuan. En cada sitio por el que pasó junto a su esposo e hijas, la actriz y conductora tomó fotos para luego compartirlas en Instagram.Legarreta publicó las fotos acompañadas de mensajes de amor o de unión familiar. "Nosotros", se lee en una imagen en la que posa junto a su marido Erik Rubín."Somos de quien nos ha acompañado en nuestros peores y mejores instantes... ¡Amo mis instantes con ustedes amores! Mi alma no necesita nada más", escribió Andrea Legarreta en otra foto en la que aparece con toda su familia.De su viaje a China, Andrea Legarreta también compartió su aprendizaje en torno al Año Chino. "El inicio de cada década es un presagio positivo para los signos chinos, además, se inicia la nueva rueda china, es decir, el año de la rata marca el inicio de nuevas energías y deja atrás una época de energías negativas", escribió junto a una de las imágenes.​Andrea Legarreta y el coronavirusAhora, usuarios de redes sociales echan mano de las declaraciones que Andrea Legarreta hizo hace años y aprovechan que viajó a China para bromear que a ella no le afecta el brote de coronavirus, que tiene en alerta al mundo entero.