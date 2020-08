Tras video viral, despiden a #Lady3Pesos por insultar a empleados

Escuchar Nota

“Lamentamos con gran pena y decepción lo ocurrido y nos deslindamos totalmente de la conducta inadmisible de esta asesora que a partir de la emisión de este comunicado es dada de baja de nuestras oficinas y de toda la Red.



“Ya que para Century 21 el respeto, la honestidad, la inclusión, la transparencia y el servicio son valores fundamentales no negociables para todos nuestros integrantes”.

#VIDEO: Surgió #Lady3Pesos, una mujer que insultó a elementos de seguridad de un Walmart, porque no la dejaron ingresar al establecimiento con su hija menor de edad, ya que por protocolo de seguridad sanitaria el comercio lo prohibehttps://t.co/LVP6ktaFSM — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) August 28, 2020

La compañía, luego de que se dio a conocer un video donde, según informó en un comunicado."Deseamos reiterar nuestra total, por ser contrario a los códigos, valores y filosofía de nuestra oficina y de toda la red Century 21 en México.", dice un comunicado que la franquicia inmobiliaria publicó en su página de Facebook.La compañía lamentó lo ocurrido en un supermercado dondey les gritó que denunciaría en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),Fue en redes sociales donde identificaron a la mujer con nombre y apellido. También apuntaron que es abogada y asesora inmobiliaria.aparece en el directorio de franquicias de Century 21, pero no hubo nadie disponible en sus oficinas para confirmar el retiro de la asesora.Los protocolos sanitarios en las tiendas de autoservicio indican que no pueden ingresar menores de edad y personas de la tercera edad para no poner en riesgo su salud.