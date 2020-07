Trascienden actuaciones de Juan Luna

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- En los últimos torneos de la Liga El Fifí uno de los jugadores que suele hacer acto de presencia en las premiaciones debido a su calidad individual es Juan Luna, quien ha conseguido campeonatos de goleo en las categorías Juveniles, así como en las categorías Libres consolidándose como un delantero de buena calidad.



Son varias las temporadas en las que este delantero ha logrado sobresalir en categorías como Juvenil B, luego en la Juvenil C, así como en la categoría Libre Sabatina. Varios son los equipos por los que este jugador ha desfilado y siempre hace de las suyas, aunque en ocasiones ha tenido que pagar sanciones por infringir el reglamento, siendo esto quizá su único punto negativo ya que sus cualidades futbolísticas no tienen duda.



Juan Luna es un jugador desequilibrante que sabe perfectamente qué hacer con la pelota cuando la tiene en su poder y que suele ser letal en el área enemiga, no por nada es uno de los jugadores que ha conseguido ganar campeonatos de goleo en los últimos torneos de esta liga.