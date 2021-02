Trasladan a Mario Marín a Cancún, Quintana Roo

Escuchar Nota

“Le traíamos vigilancia desde hace tres días, se confirmó que estaba en la casa marcada y se ordenó el operativo. No hubo violencia, fue una entrega pacífica, sin ningún problema, estuvimos ahí como unos 40 minutos y salimos con el objetivo”, explicó uno de los agentes que participó en el operativo.



.- Tras ser detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en, el ex gobernador de Puebla,, fue trasladado a, donde es requerido.A las 20:03 horas, elementos de lay el ex gobernador partieron de las instalaciones de la subdelegación de Acapulco con rumbo al aeropuerto internacional, de donde salieron en un vuelo aa las 20:30 horas., conocido como, fue detenido esta tarde por elementos de la Fiscalía General de la República en un predio de Acapulco, acusado de tortura contra la periodistaDe acuerdo con información de autoridades ministeriales,tenía vigilancia desde hace 72 horas. En el operativo, participaron 11 unidades de ladel grupo de operaciones especiales.De acuerdo con lo reportado por las autoridades, el ex gobernador priista de, se encontraba desde hace una semana en el fraccionamiento de, enInformación por Milenio