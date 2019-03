Trasladan a Mesillas a 267 reos peligrosos

Un total de 267 presos de alta peligrosidad que se encontraban en el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, Zacatecas, fueron trasladados hacia el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 18 en Ramos Arizpe.El traslado, en el que participaron policías estatales de Zacatecas, ministeriales, y del Ejercito Mexicano, se llevó a cabo pasadas las 7:00 horas de ayer, y para resguardar la seguridad de los presos se montó un fuerte operativo en el que se tuvo que cerrar la circulación en las instalaciones del penal de Cieneguillas para no entorpecer el paso de las autoridades.Mediante un comunicado de prensa, Ismael Camberos Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer que estas acciones obedecen al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2019-2024. Además, detalló que todos los reos trasladados, correspondían al área de Sentenciados y se encontraban internos por delitos del fuero federal.Explicó que, al ser personas sentenciadas por delitos de orden federal, el Gobierno de la República está obligado a dar apoyo económico a los estados para que fueran atendidos en sus centros penitenciarios, pero con la nueva Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Federación decidió no enviar dichos recursos, y la carga económica recayó en los estados, por lo que se decidió realizar el traslado a un penal federal.En razón de lo anterior, el Gobierno federal aprobó la absorción de los costos de manutención de los sentenciados, y fue así que se acordó el reacomodo de los internos en centros de mayor seguridad.Fue después del mediodía, cuando autoridades zacatecanas dieron a conocer que habían finalizado las acciones de traslado al Cefereso de Ramos Arizpe, ubicado en el ejido Mesillas.