Trasladan a penal de Morelos a asesina de Plaza Artz

Como una medida de seguridad y para evitar una posible sustracción del penal femenil en el que se encuentra recluida Esperanza, la madrugada de este martes fue trasladada a un penal de alta seguridad del Estado de Morelos.“El traslado a un penal de Morelos, de alta seguridad, porque pues los penales de la Ciudad de México no son de alta seguridad, entonces se preveía un tema que pudiera poner en riesgo su vida.“Teníamos por su seguridad y fue una decisión coordinada. Fue a las dos o tres de la mañana”, comentó la funcionaria, señaló Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno a la salida de la reunión de gabinete de seguridad.Mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta señaló que esta medida también obedecía a evitar una posible fuga a pesar de que no existía una amenaza directa.“Justamente para no escatimar en riesgos es que el nivel de seguridad con el que se tiene que tratar ese caso es alto. No necesariamente es porque edita un riesgo real, sino simple y sencillamente en este tipo de casos y por donde van las líneas de investigación no podemos escatimar algún tipo de seguridad... Podría ser que atentaran contra su vida, pudiera ser que la intentaran extraer, sin escenarios que en el tema de seguridad no podemos escatimar”, abundó Orta Martínez, secretario de Seguridad CiudadanaEl traslado de Esperanza N forma parte de las medidas de seguridad implementadas en el sistema penitenciario para proteger a la imputada, las cuales se suman a la aportación del chaleco antibalas, estar aislada en la zona de reclusión y revisar la comida que se le prepara.