Ingresan a Rosario Robles a penal de Santa Martha Acatitla

Un juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por dos delitos relacionados con el daño al erario de más de 5 mil millones de pesos, derivado de los desvíos de la Estafa Maestra, y ordenó que fuera internada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó a Robles por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público y le decretó la prisión preventiva justificada, al estimar que existe el riesgo de que se sustraiga de la Justicia.El dato que inclinó la balanza del juez para dejar a Robles en la cárcel fue un informe de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual señala que la ex funcionaria tramitó hace unos días una licencia de conducir con un domicilio distinto al que ella dice habitar desde hace 24 años."Hay una falsedad de domicilio... este no es un tribunal de carácter social y como dice el Presidente de la Suprema Corte, no se debe dictar una sentencia popular", dijo el juez al final de una audiencia que inició a las 18:30 horas del lunes y culminó este martes a las 6:25 horas.Delgadillo también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro del cual las partes podrán acopiar los datos de prueba necesarios para defender sus posturas.Después de que el juez le dictara la prisión preventiva, Robles fue conducida a una camioneta de la Policía Federal, en el estacionamiento del Centro de Justicia.En punto de las 7:08 horas, el vehículo salió con la ex funcionaria y a las 8:18 ingresó al Penal de Santa Martha Acatitla, donde permanecerá en los próximos meses.