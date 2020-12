Trasladan cuerpo de Sandoval a Guadalajara

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Custodiado por un convoy de soldados, miembros de la Fiscalía del Estado y de la Guardia Nacional, el cuerpo del ex Gobernador Aristóteles Sandoval fue trasladado al Aeropuerto de Puerto Vallarta.



La carroza salió del Servicio Médico Forense alrededor de las 15:35 horas y tuvo que pasar por el mismo lugar donde se suscitó la agresión, en medio del tráfico que se ha generando por el acordonamiento.



Las autoridades prevén que ex Mandatario llegue a Guadalajara en un helicóptero.



En el lado noreste del Bulevar Francisco Medina Ascencio, donde la madrugada de este viernes ejercutaron a Aristóteles Sandoval, todo es incertidumbre, seriedad y movimiento policial. Enfrente, donde se encuentra un centro comercial, parece que no pasó nada.



Un poco más de 14 horas después del incidente, los visitantes voltean a ver el punto de la agresión, pero siguen su rumbo.



Empleados del centro comercial afirman, incluso, que la afluencia no se ha visto mermada y que todo está operando con normalidad.



Al platicar sobre el homicidio, uno de ellos es tajante: "Si ya sabía que aquí está caliente, para qué viene".



El trabajador lo dijo, entre otras cosas, porque se ha vuelto una constante ver vehículos sospechosos en la zona, situada en la Colonia Fluvial Vallarta.



El bar Distrito 5 ha sido clausurado, al igual que los otros lugares que se encuentran junto o cerca de él en Altamar Plaza Gourmet. El Fiscal del Estado Gerardo Octavio Solís informó que están siendo cateados con el fin de localizar indicios.



Entre los negocios están "La Santa", "Dorothy" y "La Vaca Argentina".



La Policía Investigadora trabaja a marchas forzadas, presionada, en zozobra. Incluso, les incomoda que los fotógrafos tomen fotos del punto.



El bulevar también es un embudo, pues el acordonamiento se extendió hasta los carriles laterales, lo que molesta a los conductores.



Los trabajos en el lugar continúan y las autoridades no saben en qué momento terminarán.