Trasladan empresas su optimismo para el 2021

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) consultó a los directivos empresariales sobre el horizonte en el que esperan alcanzar los niveles de ventas que registraron antes del inicio de la pandemia, y la mayoría prevé que sea en 2021.



En el marco de la presentación del Reporte sobre las Economías Regionales, abril-junio 2020, Daniel Chiquiar, director de Investigación Económica de Banxico, señaló que hasta 88% de los consultados espera alcanzar hasta el próximo año los niveles de ventas vistos antes de la crisis por coronavirus.



“La mayoría de las fuentes consultadas esperan que esto se dé a más tardar en 2021, en particular en el norte, 75% espera que se dé en 2021; en el centro norte, 64%; en el centro, 72%; y en el sur, 88%”, sostuvo.



En el informe se indicó que, en el caso de los empleos, los empresarios se ven menos optimistas, ya que un porcentaje importante de directivos consultados (18% en el norte, 19% en el centro norte, 8% en el centro y 8% en el sur) prevé alcanzar los niveles prepandemia después de 2022 o no espera alcanzar una recuperación total en el número de trabajadores de sus empresas.



Exportaciones, ¿la salvación?



Por otra parte, el Banco de México advirtió impactos regionales diferenciados por la crisis del coronavirus (Covid-19), con una recuperación “más expedita” en las zonas del país enfocadas al comercio exterior y una más incierta en las que dependen del mercado interno.



Daniel Chiquiar señaló que “es más probable que las regiones más orientadas al exterior se beneficien de una recuperación más expedita de los socios comerciales y del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, que arrancó el 1 de julio.



“En tanto, el desempeño de aquellas más vinculadas al mercado interno dependerá en mayor medida de la evolución del mercado laboral y de la demanda interna”, consideró el investigador.



Como parte de las medidas de prevención de contagios, en el periodo de marzo a julio de 2020, 27.2% de empresas en el sur del país detuvo parcialmente sus actividades al menos un día, siendo la región con el mayor porcentaje, seguido del centro, con 25.1%, del norte con 18% y del centro norte, con 17.3 por ciento.



La región sur fue principalmente afectada debido a su exposición al turismo, por lo que los empresarios de dicha región indicaron que dentro de los factores internos que propiciarán la reactivación están la certificación de las medidas sanitarias en algunos servicios turísticos y la reducción en los precios, mientras que uno de los factores externos que contribuirán a la recuperación es la entrada en vigor del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Como riesgos a la baja, el experto mencionó que se prolongue el confinamiento ante rebrotes del virus, que se deterioren los indicadores de seguridad pública, que la recuperación del empleo sea más lenta a lo esperado y que continúe el ambiente de incertidumbre interna que afecta a la inversión.



Enfrentó economía 3 choques: Banxico



La economía mexicana enfrentó tres choques simultáneos derivados de la pandemia de Covid-19: el financiero, el de oferta y el de demanda, los cuales afectaron a la vida económica, la inflación y las condiciones financieras del país, afirmó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo.



En primer término la aversión al riesgo de los inversionistas globales y la caída del precio del petróleo provocaron un choque financiero, que propició en un espacio muy corto aumentos en las primas de riesgo y las tasas de interés de mediano y largo plazo, con una depreciación significativa del peso y la salida de capitales, aunque este choque se ha moderado.



Además, la economía ha sufrido un choque de oferta, en particular las medidas para evitar la propagación del virus han implicado la suspensión de algunos bienes y servicios, y se han afectado las cadenas globales de valor.



Asimismo, ha sufrido un choque de demanda, pues las medidas adoptadas y el temor de contagio de la población, y los menores ingresos de empresas y hogares, han conducido a una disminución de la demanda interna y externa, que ya empieza a recuperarse.



“En este entorno complejo Banxico ha buscado propiciar un ajuste tanto en los mercados financieros, como en la economía en su conjunto, en todo este esfuerzo se buscan condiciones que preserven el poder adquisitivo de la moneda nacional”, aseguró Díaz de León, en una conferencia que impartió en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León.