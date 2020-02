Trasladarán a Lozoya a Madrid para estar cerca de la Audiencia Nacional

Escuchar Nota

Madrid.- La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España decidió trasladar al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, de una cárcel de Málaga a otra de Madrid, informaron a Europa Press fuentes del caso.



La fecha del traslado aún no se ha cerrado, pero la decisión se adoptó por cuestiones de cercanía a la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente para decidir sobre la orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas.



El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó el pasado 13 de febrero el ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada para el ex director general de la petrolera al señalar que existe riesgo de fuga.



Según las fuentes citadas, la previsión es que sea trasladado en los próximos días a Soto del Real, el centro de referencia de la Audiencia Nacional.



Lozoya fue arrestado un día antes en Málaga por una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas, que le buscaban por "un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", equivalente a blanqueo de capitales en España y que comprende una pena máxima prevista de 15 años de prisión.



El ex director de Pemex declaró desde Málaga por videoconferencia y, según las fuentes consultadas por Europa Press, se encuentra desde entonces ingresado en el módulo cinco de Alhaurín de la Torre, en Málaga.



En este módulo están los internos preventivos primarios, es decir, aquellos que ingresan por primera vez en la cárcel.



La dirección del centro penitenciario malagueño no ha visto necesario aplicar en este caso ningún protocolo de seguridad complementario, por lo que Lozoya, que se encuentra solo en una celda en la que dispone de aseo, hace vida normal como el resto de presos.



Según otras fuentes, la celda es la misma para todos los presos de Alhaurín de la Torre.



Tiene capacidad para dos internos y es de unos nueve metros cuadrados, con mobiliario de hormigón, excepto las dos camas en literas, que están ancladas al suelo. Tiene un mueble y una mesita, ambos de obra, además de un lavabo y un inodoro.



La cárcel de Málaga tiene un horario que arranca cada día a las 8:30 horas. Entonces los presos salen a desayunar e inician sus actividades, si optan por apuntarse a alguna. A las 13.30 horas tienen la comida y luego disponen de un descanso. La cena está fijada a las 19.30 horas y vuelven a sus celdas a las 20.30 horas.



Emilio Lozoya Austin está siendo investigado en México por recibir presuntamente 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano.