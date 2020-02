Traspasa fronteras música de Juan Vega

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para que su música traspase fronteras es necesario que su composición se encuentre a la altura, por lo que, jugando con esta metáfora, Juan Pablo Vega disfruta escribir sus canciones cada que viaja en avión.



“Lo que más se me dificulta es escribir las letras, depende mucho del 'mood' en el que estoy, pero normalmente, el lugar donde más fluyen (las ideas) es en los aviones. Como que el nivel de desconexión que uno llega a tener en ese momento, la altura, la falta de oxígeno, no sé... Se me hace muy bueno para escribir canciones”, afirmó Vega en entrevista.



Y aunque su estancia en un avión no ha sido tan larga como para finalizar una canción, sí ayuda mucho para crear la idea principal del tema.



“En casa, parto de una idea melódica, de armonía que hago con la guitarra. Las notas de voz son claves para escribir, grabo todo lo musical y cuando subo al avión lo escucho y es cuando comienzo a fabricar la letra.



“Pero la complejidad de un tema, armónica, melódica y líricamente en un avión, no la he completado”.



Respaldarse de un gran equipo de trabajo es otro factor importante que determina el rumbo de una rola.



Ejemplo de ello es el tema Eso que me Das, a dueto con Esteman, que estrenó el 16 de enero y que hasta el momento cuenta con poco más de 320 mil reproducciones en YouTube.



“Nos enfocamos mucho en la producción de la canción, yo siempre apuesto a grabar todo en el estudio. Mi intención es crear una nueva generación de músicos que queremos retomar la experiencia en el estudio y devolverle la humanidad que se ha perdido”, aseguró.



Este sencillo es un adelanto de su próximo material discográfico, el cual estará disponible en mayo.



Además, haber estado nominado al Latin Grammy en 2019, en la categoría a Mejor Productor del Año, hace que Vega trabaje el doble de duro para mantener la calidad en sus producciones.



“Me siento honrado por la nominación, aunque no trabajo para ganarme un premio. La presión de hacer las cosas bien radica en analizar los errores que cometí en producciones pasadas y enmendarlo en lo nuevo”.