Trastocan tiroteos a ciudades de EU; dejan saldo de al menos 3 muertos

Escuchar Nota

Cincinnati. Oh.- La policía de la ciudad de Cincinnati informó que 18 personas fueron baleadas y al menos tres de ellas murieron en tres lugares diferentes, informó el diario local The Enquirer.



En un tiroteo en el vecindario de Over-the-Rhine, 10 personas recibieron disparos, y dos murieron, dijo a los medios de comunicación el subjefe de policía Paul Neudigate.



En el vecindario de Walnut Hills, cuatro personas recibieron disparos y en Avondale, cuatro más fueron agredidos con armas de fuego, incluidas una que murió y otra que podría haber fallecido aunque aún no se ha confirmado, según la policía.



Los tiroteos ocurrieron con una diferencia de 60 a 90 minutos entre sí, pero Neudigate dijo que “parecen ser incidentes independientes, pero horribles y trágicos”.



Por el momento no había información sobre posibles sospechosos.



Un tiroteo más se registró el domingo en un mercado al aire libre al sur de San Antonio, Texas, conocido como la “pulga Mission”, que dejó al menos cinco heridos de bala, entre ellos el sospechoso de abrir fuego, a quien reportan en estado grave, según autoridades locales.



William McManus, jefe de la Policía de San Antonio, declaró que, al parecer, todos los heridos habrían estado involucrados en la balacera, incluyendo un guardia de seguridad que habría disparado contra el presunto agresor.



Las autoridades no han aclarado qué pudo haber desencadenado el tiroteo, pero entre las versiones que se manejan, se mencionó que se trataba de una disputa entre vendedores, aunque otras versiones de testigos hablan de que fue un pleito entre clientes.



Algunas de las armas que se usaron en la balacera son de alto calibre entre ellos un rifle de asalto, las cuales fueron confiscadas en el lugar por la policía.



Algunos detallaron que mientras corrían para alejarse empezaron a escuchar el intercambio de disparos.



En tanto, en un suburbio de Austin tres policías fueron baleados también el domingo y una persona seguía parapetada dentro de una vivienda, informaron las autoridades.



Los agentes respondieron a una llamada telefónica a una casa frente a la calle de Natalie Cove cuando tres de ellos fueron baleados, dijo el Departamento de Policía de Cedar Park vía Twitter.



Indicó que había una persona atrincherada dentro de la vivienda. Los agentes se encuentran en condición estable en un hospital local, señaló la policía.