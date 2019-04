Trastornos de conducta agobian a menores

De cada 100 niños que atiende el Departamento de Sicología Infantil de la Facultad de Sicología, de la UAdeC, el 70% presentan trastornos de conducta que, si no se atienden de manera adecuada, pueden reflejarse en posteriores problemas de adicciones, laborales y de pareja porque no aprendieron a convivir con reglas.Diana López Rodríguez, coordinadora del Departamento, informó que atienden problemas académicos, de duelo, trastornos de alimentación, emocionales y de conducta en niños y adolescentes de 4 a 12 años. El mayor número de casos se relaciona con problemas de conducta“Los niños llegan porque son canalizados por las instituciones educativas, porque tienen un problema de comportamiento dentro del aula”.Se trata de niños y adolescentes que tienen problema para apegarse a las normas, acatar límites y reglas, que no respetan autoridad, que tienen dificultad para convivir sanamente con sus compañeros porque son agresivos, porque pelean y salen del salón, por ejemplo.“Lo que es común en las familias, es que hay una dificultad en la crianza, no hay límites ni reglas claras establecidas en el hogar, por eso lo trabajamos en combinación con la asesoría para padres. Trabajamos con el niño y orientamos a los padres para que ellos sepan qué es lo que tienen que trabajar en casa para que funcione el trabajo terapéutico”.Un problema es que en buena parte de los hogares trabajan el padre y la madre, y los hijos quedan a cargo de los abuelos y otros cuidadores, y cuando los padres regresan castigan a los menores porque no hicieron la tarea.“La convivencia se ha modificado, los niños no tienen tiempo de convivencia con los padres y ahí es donde se aprenden los límites y las reglas… nos está comiendo el uso de la tecnología, porque estamos sustituyendo el uso de la tecnología por la convivencia cara a cara”.Por ejemplo, dijo que hay padres que usan el celular para mandar mensajes a los hijos estando dentro de la misma casa, en vez de comunicarse directamente y se pierde la habilidad de dialogar.López Rodríguez señaló que el Departamento de Sicología Infantil ofrece servicios de evaluación, intervención individual y grupal, asesoría a padres de familia y maestros.