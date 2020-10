Tratamientos innovadores ayudan a evitar sangrados en pacientes con hemofilia

Escuchar Nota

"Todavía sigue existiendo una barrera de edad para acceder al tratamiento (antes de los 18 años), pero esperamos que el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) pueda decir que todos los pacientes tengan la cobertura", dijo.

Un tratamiento innovador para la hemofilia es ahora una esperanza para los pacientes que padecen esta enfermedad en su tipo A, pues puede reducir de 50 sangrados hasta cero, afirmaron especialistas este viernes."Son tratamientos innovadores que ayudan a reducir los sangrados. Los pacientes pueden pasar de tener 50 sangrados al año a tener dos sangrados o ninguno", aseguró el doctor Jaime García Chávez, médico adscrito deEstos nuevos fármacos con inhibidores, dijo, han alcanzado "algo que no se había logrado con las terapias actuales".Ricardo Terrazas, gerente médico depues pueden volver a tener una mejor calidad de vida, "para que puedan tener compromisos de trabajo, actividades deportivas y reducción en la carga de la enfermedad".La hemofilia es una enfermedad que se hereda de madre a hijo varón, que afecta la coagulación de la sangre y se caracteriza por la persistencia de hemorragias difíciles de controlar desde la niñez, lo que produce daños en la articulaciones e incapacidad de leve a grave a largo plazo.De no tener tratamiento oportuno y continuo, las hemorragias pueden ser graves y derivar en la muerte.Actualmente, entemprano es fundamental para garantizar una buena calidad de vida al paciente mediante tratamientos cada vez más efectivos.Se estima que 1 de cada 10,000 personas nace con el padecimiento.De acuerdo con Minerva Cruz, presidenta de la, en México se tiene registradas 6.271 personas con hemofilia.Sin embargo, aseguró que existe unDetalló que existen dos tipos de hemofilia,La hemofilia A es la deficiencia de factor VIII, y la B implica deficiencia en factor IX.La Federación de Hemofilia de la República Mexicana mantiene la campañacon esta condición sobre el acceso al tratamiento y a un esquema de profilaxis, que actualmente se tiene garantizado en el sistema nacional de salud.Aunque el tratamiento ya está disponible, de las más de 6,000 personas que viven con hemofilia en México, solo el 30 % de la población pediátrica y el 8 % de la población adulta tiene acceso a un esquema de tratamiento profiláctico, que se aplica de forma periódica para evitar sangrados y daños articulares.En la actualidad, dijo, la hemofilia ya no debería ser una sentencia de muerte, ni provocar discapacidades, dado que existen todas las alternativas terapéuticas para que una persona con hemofilia tenga una vida plena y sin limitantes, siempre que se tenga el tratamiento oportuno, adecuado y suficiente.