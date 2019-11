Trato presupuestal injusto para Coahuila: Rogelio Montemayor Seguy

“Coahuila es uno de los grandes generadores de recursos que aporta a la nación y a la Federación importantes medios económicos para sufragar los gastos de todo México y lamentablemente estos no se están repartiendo con criterios de justicia, sino con preferencias personales muy cuestionables: las del propio Presidente”.

“Las decisiones o no decisiones del Gobierno Federal, de seguir impulsando el desarrollo de los recursos energéticos, tanto por parte de Pemex, como por parte de los privados, está afectando mucho a Coahuila, porque tiene un potencial que pudiera contribuir de manera muy importante a la independencia energética de México”.



El ex gobernadorconsideró que la, al no enviarle los recursos federales que merece, en reciprocidad a su aportación al desarrollo del país.“Es un error que está cometiendo el Gobierno Federal muy serio, porque ya veo en muchos estados del norte fuerzas centrífugas que están cuestionando este tipo de decisiones y esta concentración de los recursos de la nación en unos cuantos estados ypara que sirva para todos”.Argumentó que Coahuila siempre ha aportado mucho al país dentro del pacto federal, pero para seguir haciéndolo, "nuestro estado también".Cuestionó que el Gobierno Federal no impulse la“Ojalá que lo entienda pronto el Gobierno Federal, de que la independencia energética del país pasa necesariamente por el desarrollo de los recursos no convencionales, y de esos Coahuila tiene casi la mitad”.