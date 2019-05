Trauwitz falta a audiencia; FGR lanzaría orden de aprehensión

El general, Eduardo León Trauwitz, quien fuera jefe de escoltas del expresidente Enrique Peña Nieto, fue acusado por el delito de extracción ilegal de combustible o huachicoleo, por lo que debió presentarse el viernes pasado en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio para su audiencia.Sin embargo, León Trauwitz no acudió a la cita requerida por el presunto delito de sustracción ilegal de hidrocarburos durante su paso por Petróleos Mexicanos como subdirector de Salvaguarda Estratégica.Por esta ausencia, el exfuncionario se hizo acreedor a una multa por la cantidad de 8 mil 499 pesos, de acuerdo con información difundida en Proceso.A la audiencia, fueron convocados siete altos mandos de la Sedena pero tampoco se presentaron los imputados Sócrates Herrera Pegueros y Emilio Cosgaya, debido a “la presión mediática”, lo cual derivó en malestares físicos.A través de sus abogados, el primero presentó un certificado médico particular y el segundo notificó oralmente que la escuela militar a la que acude no le dio permiso para ausentarse de sus clases.Mientras que Wenceslao Cárdenas dijo a su abogado que se presentaría a la citación. Pero al final no llegó y su defensa desconoce la razón.Quienes si acudieron a la cita fueron los militares imputados Oziel Aldana, Arturo Villa Adame y Ramón Márquez Ledesma."La juez de Control de Justicia Penal, María Elena Cardona, determinó, a solicitud de la Fiscalía, aplazar la audiencia para el próximo 31 de mayo, solicitando al Centro de Justicia Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal que todos los imputados sean apercibidos con una sanción de 8 mil 449 pesos de no acudir a la audiencia, refiere Proceso.Por otro lado, en una columna de opinión difundida hoy en el diario El Universal, el periodista Roberto Rock revela que la Fiscalía General de la República ya tendría una orden de aprehensión lista en contra de Eduardo León Trauwitz."Salvo un decisión contraria de último momento, (Alejandro) Gertz Manero anunciará en el arranque de la semana (quizá este mismo lunes) el arresto de Trauwitz y de otros militares que estuvieron bajo su mando, por robo de combustible de Pemex”, precisa el periodista en su columna de El Universal.