¡Tremenda riña entre porristas!; son suspendidas

Illinois.- Un video difundido por City Of Champions TV muestra al equipo de porristas de East St. Louis Sr. High School realizando "duelos" contra un escuadrón de Trinity Catholic High School durante el Alton Shootout, el sábado pasado.



En el video se puede ver a los dos lados realizando sus rutinas, pero cada vez que el equipo de East St. Louis hace su número, dan varios pasos acercándose al área del otro.







Finalmente, una integrante del equipo de Trinity se enfrenta a las chicas de East St. Louis. Eso lleva a sus compañeras de equipo a acercarse rápidamente y tratar de alejarla.



Pero ella acusa al grupo y allí inicia una pelea masiva. En un punto de la grabación se observa a los padres de familia y al personal de la escuela corriendo hacia la cancha para separar a los dos grupos.



El superintendente del este de St. Louis, Arthur R. Culver, emitió un comunicado en donde señalan que se tomaron medidas enérgicas para disciplinar al equipo.



“Esperamos que nuestros equipos se comporten de una manera que proteja la seguridad de los atletas, oficiales, entrenadores y espectadores en los eventos deportivos”, dijo en un comunicado publicado por medios locales.



“Lamentamos que nuestro equipo de porristas no se haya comportado de manera acorde con estas expectativas. Después de una investigación exhaustiva, se aplicaron medidas que dieron como resultado la conclusión inmediata de la temporada de porristas de este año escolar. No bajaremos nuestras expectativas y tomaremos medidas firmes cuando la seguridad y la deportividad se vean comprometidas ”.



En tanto, la Arquidiócesis de St. Louis también emitió un comunicado en donde argumenta que el comité escolar estudiaría el altercado.



“Este incidente no se alinea con la misión de la escuela y la enseñanza de la iglesia. Estamos seguros de que el comité escolar está tomando las medidas necesarias para asegurarse de que algo como esto nunca vuelva a suceder”, indicó en un comunicado.



Con información de Daily Mail