Tres amigas de 70 años se mudan juntas para tomar vino durante cuarentena

Ciudad de México.- El aislamiento para evitar contagios de coronavirus Covid-19 ha logrado que las personas se pongan creativas para no aburrirse.



Aunque estemos en contacto con nuestros amigos y familiares por medio del celular, no es igual si no podemos convivirlos frente a frente.



Sin duda, la cuarentena sería mejor si la pudiéramos pasar con las personas que más queremos, tal como Doreen, Dotty y Carol, quienes viven en el Reino Unido y han sido amigas desde hace 30 años.



A sus más de 70 años idearon un plan perfecto para no aburrirse ni un solo momento durante esta época de coronavirus: irse a vivir juntas para pasarla de manera divertida, solo como las mejores amigas saben hacerlo.



En entrevista para la BBC, las mujeres contaron a Jayne McGubbin cómo fue que se les ocurrió este plan para enfrentar la pandemia juntas.



Pero no todo fue tan sencillo, pues el primer reto fue elegir a la casa a la que se mudarían para llevar a cabo su plan, ya que cada una tenía lo suyo.



Mientras dos de ellas tenían amplios jardines para tomar el sol, Doreen tenía una sala perfecta para pasar la tarde viendo películas con todas las comodidades.



Al final se decantaron por esta última opción.



Pero antes de darse el encierro de sus vidas se abastecieron de comida, medicinas y mucho vino para hacer más llevadera su estancia.



Está claro que nada ni nadie podrá separarlas, ni siquiera el coronavirus.