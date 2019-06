Tres de cada 10 migrantes detenidos son menores

De enero a abril de este año, 15 mil 499 menores de edad fueron presentados ante las autoridades migratorias en México, lo que revela que uno de cada tres de los migrantes detenidos en este periodo es un niño o adolescente, según información del Instituto Nacional de Migración (INM).Los menores provienen, en su mayoría, de Honduras, Guatemala y El Salvador; 60% son varones. En este mismo periodo del año fueron presentadas ante las autoridades migratorias 51 mil 607 personas, 10 mil más que en el mismo periodo del año pasado.En 2018, nueve mil 926 menores fueron presentados ante las autoridades migratorias entre enero y abril, es decir, fueron alrededor de cinco mil 500 personas menos que en 2019.También en el mes de abril, comparado con el año pasado, se disparó la retención de menores, fueron seis mil 482 casos, cuando en 2018 fueron sólo dos mil 596.Álvaro es uno de esos menores. Tiene 15 años y huyó de Honduras hace cuatro meses. Llegó sólo a México, donde pidió asilo y ahora está en un albergue para migrantes en Guadalajara. Dice que salió de su lugar de origen por tres razones: “Violencia, recursos económicos y la otra, que me querían meter a las pandillas”.De acuerdo con el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los menores que migran por México están expuestos a ser detenidos, al crimen organizado, al tráfico de personas, a la violencia y a la discriminación.En lo que va del año, 56 mil 278 niños y adolescentes sin acompañantes adultos han sido retenidos en la frontera con Estados Unidos. También de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el año pasado 31 mil 717 niñas, niños y adolescentes migrantes sin documentos fueron retenidos en territorio mexicano, publica El Informador De estos, 32.8% eran menores no acompañados y el resto transitaba por el país con un adulto. La mayoría de los infantes retenidos el año pasado rondaba entre los cero y los 11 años.El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo que el plan Sembrando Vida lanzado por México y El Salvador para frenar la migración “parece superficial” y no ataca las causas de la movilidad de miles de personas que huyen de la violencia y buscan protección.La subdirectora de Cejil para Centroamérica y México, Marcela Martino, expresó la preocupación de la ONG por que “este plan se torne una medida más para disuadir a las personas de buscar protección”, en abierta contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos.Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el salvadoreño, Nayib Bukele, pusieron el jueves en marcha el programa Sembrando Vida que llevará al país centroamericano el proyecto de reforestación mexicano con una inversión de 30 millones de dólares.Este medio de comunicación publicó que durante los primeros meses de la actual administración federal las solicitudes de refugio se triplicaron. Se registraron 24 mil 424 peticiones en los primeros cinco meses.