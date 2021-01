Tres escenarios posibles de la crisis política en EU tras asalto de seguidores de Trump al Capitolio

Escuchar Nota

1. Destitución por impeachment o aplicación de la enmienda 25

"Las mentiras tienen consecuencias. Esta violencia fue el feo e inevitable resultado de la adicción del presidente a alimentar constantemente la división", señaló el senador republicano Ben Sasse tras los disturbios.

"No podemos permitirle permanecer en su cargo. Es cuestión de preservar nuestra república y nosotros tenemos que cumplir con nuestro juramento", apuntó.

2. División en el Partido Republicano

"Creo que podrían pasar varias cosas: una, que el Partido Republicano finalmente se una y expulse a Trump, de manera que acabe aislado, junto a sus aliados como (Rudy) Giuliani y las personas a las que les otorgó perdón. Y que Mitch McConnell, Marco Rubio y hasta Ted Cruz acaben abandonando a Trump", señaló Levitsky en conversación con BBC Mundo.



"Lo otro que puede pasar es que el partido se divida, se quiebre, como parecía que iba a ocurrir este miércoles. No hablo de una división formal, sino de una conformación en la que haya un ala del partido que todavía esté fuertemente alineada con Trump y otra ala que esté tratando de avanzar más allá de Trump. Y si los republicanos quedan divididos, esto va a fortalecer a Biden", agregó.

3. Biden preside un país en crisis que parcialmente no lo reconoce

"Mientras una parte significativa de los votantes de Trump le sigan siendo leales, él proyectará una larga sombra, impulsando a los líderes republicanos a apoyarle para evitar perder el respaldo de sus bases. Para ellos, Biden será #Noesmipresidente y lo considerarán ilegítimo", apunta Eurasia en su análisis.

Las imágenes de unamientras sus parlamentarios se escondían aterrorizados en su interior solían ser consideradas como material para una película de ciencia ficción de Hollywood.Sin embargo, tras el asalto a la sede del Legislativo que este miércoles realizaron, esas escenas dejaron de ser una fantasía para convertirse en el símbolo más evidente de laen la que se encuentra inmerso el país que durante décadas ha presumido de ser un "faro de libertad" y la democracia más consolidada del mundo.El sacudón ha sido tan grande que ha logrado hacer coincidir a los; una verdadera novedad luego de cuatro años de constantes desacuerdos fraguados al calor de la polarización política.Esa brecha estaba llegando a niveles inusitados luego de ladel 3 de noviembre -en las que resultó vencedor Joe Biden-, una labor en la que contó con el apoyo tácito de gran parte de la dirigencia republicana que durante semanas evitó reconocer el triunfo del candidato demócrata.Pero ahora, luego de queatendiendo al llamado del mandatario a, Estados Unidos se encuentra sumido en una crisis que no parece que logrará solucionarse con una simple condena a la violencia.Esto es así, en especial, debido a que la raíz original de este acontecimiento sigue inalterada:Estos son tres posibles escenarios sobre el curso que pueden tomar los acontecimientos en Estados Unidos.Este miércoles, numerosas voces -republicanas y demócratas- se alzaron paray para cuestionar, además, que incluso cuando llamó a los manifestantes que asaltaron el Congreso a cesar en la violencia siguió alimentando la idea de que había ocurrido un fraude electoral.La congresista demócratay anunció que estaba redactando una acusación en contra del mandatario para someterlo a este proceso.A finales de 2019 y comienzos de 2020, los demócratas promovieron unEl impeachment requiere que una mayoría simple de la Cámara de Representantes vote a favor de la presentación de cargos contra Trump y que luego sea condenado por una mayoría de dos tercios en el Senado.La Constitución estadounidense establece que un presidenteFrank Bowman, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Misuri, explicó a la agencia Reuters que se podría argumentar que Trump fomentó la sedición, pero que también podría ser procesado por otras acusaciones más genéricas como "deslealtad a la Constitución" o haber incumplido con las responsabilidades de su cargo.Otra fórmula quesería la aplicación de la Enmienda 25 de la Constitución.Esta disposición fue establecida en la década de 1960, después de la muerte de John F. Kennedy, para regular la sucesión presidencial en caso de que el presidente quede incapacitado para ocupar el cargo.Esta norma contempla un escenario en el cualAnte ese escenario, el vicepresidente y una mayoría del gabinete pueden declarar que el mandatario no puede ejercer su cargo y, así, removerlo.Sin embargo, Trump podría objetar su remoción. En ese caso,, lo que obligaría a que el caso pase al Congreso, donde para ser aprobado requiere el voto afirmativo de dos tercios de ambas cámaras.La crisis actual tiene profundas implicaciones para el, bajo el liderazgo de Trump desde 2016.Durante la campaña para las primarias presidenciales de entonces, Trump era cuestionado y rechazado por una parte importante del liderazgo tradicional de ese partido.Sin embargo, tras convertirse en presidente y, además, en el líder con mayor arrastre popular en ese partido,Ahora, el magnate abandonará la Casa Blanca pero, como la que se movilizó este miércoles durante la manifestación en su favor en Washington DC.Los acontecimientos de esa jornada, sin embargo, parecen haber acelerado un proceso queEl profesor de gobernabilidad de la Universidad de Harvard,, considera queEste miércoles, hubo muchos dirigentes republicanos que marcaron distancia con Trump, pero no está claro si se trataba de un giro momentáneo, forzado por las circunstancias, o de algo más permanente.En todo caso, la negativa de Trump de reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre y su cuestionamiento sobre la confiabilidad del sistema electoral es algo que -según algunos analistas- ya, en las cuales ese partido se jugaba el control de la Cámara Alta.En caso de que Trump logre ganar el pulso por el alma del Partido Republicano o de que opte por montar tienda aparte conservando el favor de sus numerosos seguidores,La consultora Eurasia Group hizo referencia a esta situación cuando recientemente presentó como el principal riesgo geopolítico de 2021 el hecho de que, caracterizada por el hecho de queEsta situación sería de por sí bastante difícil en tiempos normales pero luce aún más grave en momentos en los cualesAl final de cuentas, dos de los elementos centrales en la lucha contra la pandemia del coronavirus es el uso de mascarillas y la vacunación masiva y voluntaria de los ciudadanos, dos elementos para los cuales no queda claro que el gobierno de Biden podrá contar con el apoyo de una parte importante de las bases más fieles de Trump.