Tres escalofriantes historias de posesiones satánicas que inspiraron películas

El demonio de Enfiel

La caja Dybbuk

El caso Mannheim

Hablar depodría resultar en un dilema de creer o no en la existencia de los demonios y la eterna lucha del bien contra el mal. Es un tema que para algunos es una fantasía, mientras que para otros es toda una realidad que argumentan haber experimentado en carne propia. Como quiera que sea, estasOcurrió en, en la década de los años 70 y causó gran revuelo entre la prensa de la época. Todo comenzó cuando, madre soltera de 4 hijos con severos problemas económicos, llamó a la policía para avisar que. Luego, dijo que los juguetes flotaban,Lo más escalofriante es que Peggy señaló que, según les dijo una voz terrible que emanó de su pequeña. La historia de la presunta posesión, según señala el portal Upsocl, fue seguida por los medios de comunicación y con los años fue perdiendo interés. Este caso inspiró la película deSe trata de. Fue puesta a la venta en eBay por el estudiante universitario de Missouri, quien describió el artículo como “”.A los pocos días, un conservador de museo llamadode 46 años que también vive en Missouri, la adquirió por 280 dólares. Meses después, un periódico judío llamado The Forward publicó un reportaje sobre la venta de la caja donde afirmaba que tenía, desatando una ola de curiosos que se contactaron con su dueño para investigarla, según reseñó el portal Mundo esotérico paranormal.Lo escalofriante de esta caja es que, al rastrear su origen, se dieron cuenta que fue adquirida por el empresarioen otoño de 2001, en una venta de pulgas en Oregon. El propietario le dijo a Mannis que la caja teníay que le perteneció a su abuela, quien, a su vez, le dijo que no la tenía que abrir.Luego de adquirirla, la colocó en el sótano de su negocio de antigüedades y a los pocos días, notó que. Harto de la situación puso la caja en venta en eBay en 2003 y fue adquirida por Iosif Nietzke. Un año después, el estudiante también decidió venderla debido a queEste caso dio origen a la famosa película ´estrenada en 2012.En 1949, un reportero de The Washington Post publicó un artículo sobreal que nombró(sobrenombre para proteger su identidad) quien, según reseñó el portal ABC.es.Ambos eran aficionados del juego de lay en su casa comenzaron a vivir fenómenos intensos comoInvitaron a un pastor luterano a pasar la noche para que atestiguara los fenómenos y aterrado,Tras la autorización del ritual romano, se llevó a cabo el exorcismo en el hospital de jesuita de Georgetown y se dice queEstos hechos inspiraron la icónica película ‘’ de 1973.