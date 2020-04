Tres Horas de Aventura cortesía de Cartoon Network

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El tiempo ha pasado casi sin darnos cuenta, pues ya se han ido 10 años desde que salió a la luz Hora de Aventura, la icónica serie de Cartoon Network que se ha ganado el respeto por sus miles de fans en todo el planeta y sus ocho premios Emmy.



Por esta razón es que la reconocida cadena de caricaturas festejará la primera década de esta serie con un maratón de tres horas que será transmitido el próximo domingo 12 de abril desde las 21:00 hasta las 00:00 horas.



Durante este maratón, Cartoon Network transmitirá los 13 capítulos más emblemáticos de la serie, pero cerrará con uno muy especial: Come along with me, el cual fue transmitido en septiembre de 2018 para poner fin a Hora de Aventura después de 10 temporadas exitosas.



Para seguir con las festividades por el décimo aniversario, Cartoon Network invitó al ilustrador y diseñador gráfico argentino Patricio Oliver para reproducir dos escenas del episodio final de la serie.



En el primer póster, Oliver recreó el ejército de la Dulce Princesa y los otros personajes en una especie de mandala. En su segunda pieza se enfocó en los personajes del futuro, con Betty y Sweet P convertidos en grandes guerreros de la Tierra de Ooo.



Además, para los seguidores de la serie hay diversas dinámicas para continuar con los festejos de Hora de Aventura, pues en la cuenta de Instagram de Cartoon Network Latinoamérica, los fans podrán encontrar un rompecabezas virtual que podrán armar con piezas que encontrarán en los stickers. Los que logren completarlo podrán compartirlo etiquetando a la cuenta oficial de este canal en Latinoamérica.



Por si esto fuera poco, Cartoon Network también preparó un listado de los mejores juegos alusivos a Hora de Aventura: Panquespadas, Elementos, Panadería y Valentía, y Bloons Adventure Time, este último es una aplicación disponible en versiones para iOS y Android.