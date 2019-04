Tres jugadores de Chivas rompen diciplina

Lejos, muy lejos de los puestos de Liguilla y con dos derrotas en clásicos a cuestas en la presente temporada, el panorama de Chivas es oscuro, encima un escándalo por supuesta indisciplina tomó por asalto el campamento dirigido por Tomás Boy.Josecarlos Van Rankin, Miguel Ponce y Javier "Chofis" López, son señalados por la prensa deportiva mexicana como los futbolistas que habrían infringido el reglamento interno del Rebaño.De acuerdo con un reporte de Medio Tiempo, dichos elementos acudieron a un restaurante que presta "diversos servicios" la noche previa al viaje al juego con Morelia correspondiente a la fecha 14 del Torneo de Clausura 2019 de la Liga MX, que Chivas perdió 0-1.El periodista de Multimedios, Jesús Hernández, aseguró que los jugadores le revelaron que acudieron a un local "Hooters" a cenar y que alrededor de la media noche estaban de regreso en la concentración."Fueron el miércoles a un restaurante donde las meseras enseñan el ombligo (Hooters), que tiene un búho, 12:30 ya estaban camino a su casa".La salida nocturna de los futbolistas habría sido una violación al reglamento de conducta vigente en el equipo. Fuentes cercanas a la directiva aseguraron que hay conocimiento del suceso, pero que no tomarán una medida disciplinaria para no complicar aún más la situación deportiva del equipo.Héctor Reynoso, referente del equipo en los años 90, criticó la actitud de elementos de primer nivel como "La Chofis"."Conozco a la 'Chofis', lo tuve en pretemporadas algunos años con primer equipo. Es un chavo talentoso y se espera mucho de él, pero sus actos dentro de la cancha no son del nivel de alguien que porte el 10 y no se ha dado cuenta de lo que representa en este gran equipo", expresó el ex jugador en declaraciones a ESPN.El "Jefe" Tomás Boy dijo desconocer si habría una sanción para los futbolistas."Es muy importante – la disciplina -, pero no soy nana. Los jugadores deben ser responsables; el otro día Caixinha dijo algo de cómo debe ser el profesionalismo y lo entiendo, que cumplas bien tu trabajo", expresó en conferencia de prensa Boy, apenas con una semana en el cargo.El ex mundialista mexicano negó que la falta de disciplina sea un problema actual para el club."Lo que te puedo decir es que en el terreno de juego, lo que me corresponde, la disposición es extraordinaria. No estoy enterado de esa situación. Estoy encantado de estar aquí y ser testigo de lo que yo quería cuando estaba en la mesa de televisión", expresó el ex analista de la cadena ESPN.Chivas marcha en el sitio 15 de la tabla general, además de que está comprometido en la tabla porcentual que determina el descenso."Magia no puedo hacer, los jugadores tampoco. Pongo un ejemplo, ahorita ganó Tiger Woods después de 11 años. Para volver a ganar se necesita volver a trabajar, a trabajar en equipo. Guadalajara necesita volver a ganar en equipo".Chivas enfrentará a Puebla el próximo sábado 20 de abril en choque válido por la Liga MX.