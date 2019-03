Tres logros y tres controversias de los 100 días de AMLO

Combatir el robo de combustible provocó desabastecimiento de gasolina.

En México hubo protestas por suspender los recursos públicos a guarderías privadas.

Críticas por cancelar obras millonarias, controversia por algunas decisiones y programas y la mayor aprobación en la historia.Así han sido los primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en la historia de México.Desde el pasado 1 de diciembre, cuando asumió el gobierno, AMLO ha enfrentado la mayor tragedia por robo de combustible en el país y una severa crisis de desabastecimiento de gasolina en una decena de estados.Consultoras financieras internacionales calificaron de forma negativa los bonos de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal empresa del Estado.Organizaciones civiles cuestionan que suspendiera la asignación de fondos públicos, para atender a niños y mujeres en situación de violencia.Y sin embargo, López Obrador llega a los primeros cien días de su mandato con la mayor aprobación para un presidente en la historia de México.Encuestas como la realizada por el diario El Financiero dicen que el 78% de los mexicanos respalda su gobierno.“Ha generado una sacudida en el país, especialmente entre la clase política” dice a BBC Mundo el analista Eduardo Huchim.Francisco Abundis, director de la empresa de opinión pública Parametría, cree que la aprobación presidencial se vincula con su estilo particular de hacer política.“Genera la sensación de que hace mucho”, explica a BBC Mundo. “Es una forma de comunicar y un estilo de gobernar”. BBC Mundo presenta tres temas que según especialistas son aciertos –hasta ahora- del mandato de AMLO, así como tres de los casos más polémicos y cuestionados.Hasta diciembre pasado, cuando arrancó el gobierno de López Obrador, Pemex sufrío un robo promedio de 56 mil barriles de gasolina y diésel cada día.La pérdida anual de la empresa superaba los 3 mil millones de dólares reveló el presidente López Obrador.Para combatir el delito el gobierno cerró las válvulas de cuatro de los principales ductos que abastecían combustible a diez de los 32 estados del país.Las autoridades desplegaron a 4 mil marinos y policías federales para vigilar los ductos, y se iniciaron investigaciones a empresas que comerciaban combustible robado.La decisión provocó una severa crisis de abastecimiento en esas regiones que duró tres semanas. Pero el robo de combustibles bajó sensiblemente.De acuerdo con Pemex a finales de febrero el robo de combustible fue de 8.000 barriles diarios.El primer decreto oficial de López Obrador como presidente de México, fue crear la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.El caso, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es uno de los más dramáticos de la historia reciente del país.El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto afirmó que los jóvenes fueron víctimas de una disputa entre bandas de narcotráfico en la región.Los estudiantes, dice la conocida como “verdad histórica” del caso, fueron detenidos por policías locales y entregados a la banda Guerreros Unidos.El grupo, dedicado al tráfico de heroína, los asesinó e incineró sus cuerpos en un vertedero de basura.Pero la versión no es aceptada por familiares de las víctimas ni organizaciones de derechos humanos.El argumento oficial fue rechazado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La Comisión creada por el actual gobierno tiene la misión “de conocer la verdad y castigar a los responsables, los autores materiales e intelectuales” dijo el presidente López Obrador.Es una de las propuestas más polémicas del actual gobierno, pero que al final obtuvo el respaldo casi unánime del Congreso y muchas organizaciones civiles.Es la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que será conformado por las policías militar y naval, así como por algunos elementos de la Policía Federal.La nueva corporación debe sustituir, en los próximos cinco años, a los soldados y marinos que desde 1997 realizan labores de policía y combaten a la delincuencia organizada.En su propuesta original AMLO planteó que la Guardia Nacional tuviera un mando militar, y que fuera responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.Pero tras meses de polémica y debate se acordó que el cuerpo policíaco tenga jefes civiles, coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.El diseño final de la corporación es un punto a favor de López Obrador, dice el especialista Huchim.“Es insólito que después de meses de cuestionamientos, el proceso termine con la aprobación por unanimidad del Congreso”, afirma.Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una de las decisiones más controvertidas de AMLO, coinciden especialistas.La terminal aérea, que empezó a construirse en 2015, fue el mayor proyecto de infraestructura del anterior gobierno de Peña Nieto.El proyecto se canceló tras una consulta nacional entre el 25 y el 28 de octubre de 2018.La obra tenía un avance del 30%, y suspenderlo costó más de 100 mil millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.Pero el mayor impacto fue en la imagen de país ante inversionistas internacionales, recuerdan analistas como José Yuste.El Grupo Financiero Citibanamex, por ejemplo, dijo que la decisión de AMLO fue “el error de octubre” por la fecha en que se realizó la consulta.Y la consultora financiera Moody´s emitió una calificación negativa a los bonos del NAIM.Al final, sin embargo, los tenedores de los documentos de deuda del proyecto aceptaron la propuesta de recompra que hizo el gobierno de López Obrador.En su estrategia contra la corrupción, uno de los ejes principales de su gobierno, el presidente López Obrador anunció que suspenderá el programa de estímulos fiscales a empresarios y personas físicas que fomentaran actividades culturales.La decisión fue cuestionada por artistas e intelectuales como la escritora Sabina Berman, quien advirtió el riesgo de que el gobierno concentre la promoción de las actividades de arte y cultura.“Volveríamos al pasado, donde no había libertad creativa sino control de lo que se produce”, dijo al diario El Financiero.El presidente, sin embargo, asegura que el objetivo es terminar con abusos. “La política de deducir impuestos para fomento del arte, es presumir con sombrero ajeno”, asegura.“Una empresa que no paga impuestos se le regresan para que ponga un museo de arte popular. Nada más que ese dinero no entró a la hacienda pública”.Dos son las decisiones que más controversia han causado desde que AMLO asumió la presidencia:El anuncio de suspender el financiamiento a miles de estancias infantiles y entregar los recursos directamente a los padres de familia.Y la propuesta de congelar el dinero público que se entregaba a organizaciones civiles para atender a mujeres y niñas en situación de maltrato.Algunos activistas, políticos y comunicadores acusaron al gobierno de abandonar a una parte de la población más vulnerable del país.López Obrador dice que esas versiones son “una invención” de sus adversarios, porque el gobierno nunca planteó desproteger a niños o víctimas de la violencia de género.La propuesta, asegura, es que los recursos se entreguen sin intermediarios a quienes los necesitan, y evitar con eso actos de corrupción.En el caso de las estancias infantiles, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto detectó que el 70% de éstas son irregulares o no tienen capacidad de atender debidamente a los niños.Y en cuanto a los recursos para organizaciones civiles, entre ellas las que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia, también hay problemas.López Obrador dice que detectaron varios casos en que el dinero público se utilizó, por ejemplo, para organizar torneos de golf.Tras los primeros cien días del nuevo gobierno, el debate sobre estos dos temas aún permanece.