Tres perros matan a niña que paseaba en bicicleta

Una niña de 9 años que montaba su bicicleta en Detroit fue atacada a muerte por una jauría de perros, a pesar de que los vecinos acudieron en su ayuda, según un informe.Emma Valentina fue atacada alrededor de las 16:00 horas del lunes, mientras pedaleaba con su hermano en un callejón en el lado oeste de Detroit, informó la estación de radio WWJ."No hay palabras. Me siento tan vacío. No sé qué hacer ", dijo su padre, Armando Hernández, a la tienda. "Estoy realmente desconsolado en este momento".Su padre dijo que previamente advirtió al dueño del perro que su cerca no era lo suficientemente estable como para sostener a los animales, informó WWJ El trío de perros, que se cree que son pit bulls o mezclas de pit bull, escapó del patio y fue tras la joven, informó WWJ.Al escuchar gritos, los vecinos intentaron evitar que la manada de perros atacara al niño, informó Detriot News. "No se detenían", dijo el vecino Edward Cruz, quien arrojó un ladrillo a los perros. "Tuve que intervenir".Al menos uno de los buenos samaritanos disparó y mató a uno de los perros en el ataque, informó el Detroit News.La niña, que sufrió heridas graves en la garganta, fue llevada al Hospital de Niños de Michigan, donde fue declarada muerta, dijeron las autoridades."Hice lo mejor que pude. Intenté RCP, intenté ayudarla. No pude hacerlo. Hice todo lo que pude para simplemente ... ella se había ido. Se había ido cuando la alcancé ”, le dijo su padre a WWJ El dueño de los perros, un hombre de 33 años, fue detenido el lunes en relación con el ataque animal, informó WWJ.