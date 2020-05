Tres remedios de la medicina náhuatl para aliviar un corazón roto

Escuchar Nota

Unes el síntoma físico que experimenta. El cerebro envía una señal de alerta al estómago y al corazón, provocando que las vías respiratorias queden obstruidas, lo que causa esa sensación de opresión en el pecho.¿Cuántos corazones resquebrajados no han existido desde aquellos tiempos inmemoriales del primer ser humano que se enamoró de alguien más de su misma especie? El amor es tan viejo como el raciocinio mismo y el instinto animal.La(propia de los pueblos nativos de Mesoamérica, como los mexicas, que hablaban la lengua náhuatl)En ellos residían los fluidos vitales o, por ello es que para aliviar un corazón roto se debía comenzar por sanar estos órganos.Para ello, los nahuas usaban particularmente tres plantas:En la actualidad se usa para tratar dolencias cardiacas y dolores de cabeza. En tiempos prehispánicos esta planta se mezclaba en aguardiente con lima, limón, toronjil, ruda y cojoyos de naranja; el líquido resultante se untaba en el cuerpo del enfermo hasta que el dolor en el pecho desapareciera. El árbol de donde se obtiene esta flor adornaba los jardines del gran emperador Moctezuma.Actualmente se ha demostrado que no tiene ninguna propiedad médica, sólo aromática, pero los nahuas estaban seguros de que su savia tenía la suficiente fuerza para adherir de nuevo los pedazos rotos del corazón. Su nombre científico es Quararibea funebris y se le puede hallar en países de Centroamérica.Su flor era redondeada y sus colores eran blanco con púrpura. Francisco Hernández, botánico español, escribió sobre ella:"Echa raíces semejantes a cabellos, de donde brotan pedúnculos acanalados en su parte interior y con un dorso anguloso en la exterior, de cerca de ocho pulgadas de largo, y de cada uno de los cuales nace una hoja única, gruesa y verde, con la forma casi de las de cidro y sin ningunas nervaduras; carece de tallo, pero echa en medio de las hojas flor redondeada y blanca con púrpura, de donde le viene el nombre. Carece de sabor y olor notables, y es de naturaleza fría y glutinosa. Las hojas disueltas en agua se administran a los espantados. Nace en Hoeitlalpa".Los médicos nahuas se ganaron la confianza de los españoles mismos con su amplio conocimiento acerca del cuerpo humano:Para los: el corazón era el centro de todo, la luz sobre la cual se movían todos los elementos esenciales del organismo. Los médicos españoles, mucho más rígidos y menos espirituales, no veían con buenos ojos la visión nahua acerca del cuerpo humano.Losrecibieron una gran enseñanza en cuestión médica de pueblos más antiguos como los, de quienes heredaron la idea de que. Cada enfermedad estaba relacionada con algún dios a quien el enfermo había ofendido en cierto momento. La consecuente medicina recetada también estaría enfocada en agraciar al dios para que éste volviera a estar contento con el paciente.Por desgracia,. El legado prehispánico debería ser más rico en información y prácticas, sin embargo, mucho de ello ha quedado en un pasado remoto al que poco a poco devora el tiempo.