Tres sencillos y espectaculares trucos de magia para sorprender a cualquiera

El 31 de enero, el mundo festeja elen conmemoración de la muerte de, ya que durante toda su vida se dedicó a educar a los niños más necesitados utilizando juegos de magia.Con motivo de esta fecha especial, te invitamos a aprender unos cuantos trucos mágicos impresionantes y muy fáciles de hacer.Para realizar este truco no necesitas ningún equipo especial: lo más importante aquí son tus habilidades. Primero, tienes que colocar la moneda entre el pulgar y los primeros dos dedos de tu mano izquierda. Luego, es necesario mover la mano derecha hacia la izquierda de arriba a abajo y fingir coger la moneda con los tres dedos medios, aunque en realidad debes dejarla caer en tu mano izquierda.Haz como si la sostuviese en tu mano derecha y sopla sobre la moneda, después de lo cual abre la mano derecha y muestra al público sorprendido que ha desaparecido. Por último, simplemente tienes que abrir tu mano izquierda y mostrar la moneda mágica. La impresión depende de la rapidez de tus movimientos.Este truco se basa en un sencillo ejercicio matemático. Es tan fácil que hasta un niño lo puede aprender. ¡Sorprende a tus amigos con tu don para leer la mente!Pide a un compañero que escriba en un trozo de papel un número y dile que no te lo muestre. Luego, debe añadir un 0 a la derecha de la cifra (por ejemplo, convertir 20 en 200) y restar al número cualquiera de la tabla del 9, como 9, 18, 27 o 36. Finalmente, pídele que diga el resultado en voz alta.Para averiguar el número que tiene en la cabeza, simplemente tienes que sumar los dos números de la izquierda al de la derecha. Por ejemplo, si dijo 182, suma 18 y 2 y obtén tu número mágico: 20.Este legendario y espectacular truco no requiere ningún tipo de juego de manos y te permite adivinar la carta.Primero, saca 21 cartas —nada más y nada menos— de una baraja y haz que el voluntario escoja una al azar y la mezcle de nuevo en la baraja.Luego, reparte las cartas en tres montones: para esto, es necesario colocar tres cartas de modo horizontal en una fila y continuar hasta que cada una de las columnas esté compuesta por siete cartas.Entonces, tienes que preguntar al amigo en qué columna se encuentra la carta en cuestión y colocar la pila entre las otras dos columnas sin barajar las cartas. Repite el proceso dos veces más. Será la undécima carta en la baraja la que pensó el voluntario. Para hacerlo más misterioso, finge sentir la diferencia entre la carta mágica y el resto de la baraja.