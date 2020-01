‘Tri’ Femenil arranca con victoria ante Jamaica en Preolímpico

Escuchar Nota

#Femenil | ¡Estos fueron los resultados del Grupo B en la primera Jornada del Preolímpico!



Primer paso.#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Lkn2EijQxE — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 30, 2020

Lainició con el pie derecho el, luego de vencer 1-0 al representativo deCon anotación deal minuto 35, el equipo tricolor se adjudicó la, con la ilusión de conseguir el boleto para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Con una delantera sólida en la alineación, el equipo comandado porsalió a buscar el resultado desde el primer momento para iniciar de buena manera el torneo.Lo consiguieron al minuto 35, cuandomandó un centro desde fuera del área que la defensa rechazó, sin embargo, el rebote favoreció a Renae Cuéllar y se encontró el esférico, la jugadora de Xolas no perdonó y anotó el único gol del encuentro.Las jamaiquinas no les pusieron las cosas fáciles a las mexicanas, pues el partido transcurrió de manera balanceada, pero el equipo caribeño no pudo encontrar la contundencia necesaria para empatar el encuentro.Con este resultado, México se pone en el segundo lugar del Grupo B, pues Canadá logró un triunfo de 11-0 sobre San Cristóbal y Nieves, por lo que se adjudicó el primer sitio del grupo por diferencia de goles.