‘Tri’ Femenil busca su segundo triunfo en JP ante Paraguay

La selección mexicana de futbol buscará este miércoles su segundo triunfo y dar un paso determinante a semifinales del torneo femenil de los Juegos Panamericanos Lima 2019, cuando mida fuerzas con su similar de Paraguay.Este duelo de la segunda fecha del Grupo A se llevará a cabo el 31 de julio en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, a partir de las 10:00 horas.El Tri comenzó de buena forma su participación en esta competencia al vencer 2-0 al cuadro de Jamaica; juego en el que, sin embargo, no estuvo cerca de su mejor nivel.El técnico Christopher Cuéllar aceptó que el desempeño no fue malo, pero que les faltó en el tema de la contundencia, un lujo que no se pueden dar conforme avance la competencia, ya que les podría resultar muy costoso.Por ello, este cotejo es una oportunidad importante para resolver el tema, ya que un empate les complicaría mucho el pase a la siguiente fase.Además de que habrá que ver si el estratega repite cuadro o le da descanso a algunas de sus jugadoras, para así dosificar el esfuerzo ante la intensa carga de partidos.Por su parte, el conjunto guaraní empató con Colombia en su primer duelo, resultado que no es malo, pero que le obliga a no perder en este encuentro para así llegar a la última fecha con posibilidades.México ocupa la cima de la clasificación de este sector con tres unidades, en tanto que el representativo de Paraguay está en el segundo, empatado con las colombianas en el segundo.