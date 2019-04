‘Tri’ femenil cae ante Holanda

El Tri femenil perdió 2-0 ante su similar de Holanda, en juego amistoso donde la escuadra naranja tuvo un buen manejo de balón, sobre todo en la primera parte.El equipo dirigido por Christopher Cuéllar se plantó de tú a tú frente a la escuadra de casa, que se alista para el Mundial de Francia.Antes de que llegara el primer gol, las holandesas estrellaron dos balones en el arco.Al 23", Vivianne Miedema abrió el marcador en el contrarremate, aprovechando que Cecilia Santiago despejó y se la dejó a modo a la delantera quien no perdonó.Por más intentos que hizo el cuadro nacional no pudo encontrar la profundidad para encontrar el empate.El 2-0 llegó por conducto de Lieke Martens quien venció a Cecilia Santiago con un disparo desde fuera del área.Miedema le cedió el balón con un taconcito a la también delantera del Barcelona femenil para anotar.Katty Abad fue quien estuvo más cerca de anotar por México, pero la delantera no pudo darle la dirección adecuada a su disparo.El Tricolor mantuvo el orden a la defensiva, pero falló el momento de armar jugadas y en las estadísticas finales esto fue evidente ya que la escuela dirigida por Cuéllar sólo tuvo dos disparos a gol.Al conjunto nacional le sigue faltando más conexión entre el medio campo y las delanteras, ya que no hay quien les haga llegar va el lunes a modo.El próximo domingo enfrentarán al PSV Eindhoven Femenil.