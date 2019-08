‘Tri’ femenil empata y depende de milagro seguir en Lima

La selección mexicana de futbol femenil empató 2-2 contra Colombia y su continuidad en los Juegos Panamericanos Lima 2019 depende de un milagro, necesita que Jamaica derrote a Paraguay.En un segundo tiempo excepcional, el cuadro mexicano buscó la remontada en el encuentro después de ir 2-0 abajo, pero no le alcanzó el esfuerzo y por ahora tiene cuatro unidades en el segundo lugar del Grupo A; Colombia llegó a cinco y amarró su boleto a semifinales.Paraguay tiene cuatro puntos y con un empate dejará eliminado al Tricolor, por lo que el equipo dirigido por Christopher Cuéllar necesita que Jamaica derrote a las paraguayas, lo cual luce complicado, pero en el futbol todo puede ocurrir.La cancha del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue el escenario de este cotejo entre mexicanas y colombianas, que corresponde a la tercera jornada de la ronda de grupos.El cuadro sudamericano lució mejor en el primer lapso y aprovechó descuidos de la defensa mexicana para irse al descanso con un tranquilo 2-0 gracias a los goles de Isabella Echeverri (27) y Manuela Vanegas (36).La primera anotación fue tras un centro que no alcanzó a cortar la portera Cecilia Santiago y la cafetera remató con los muslos; la segunda se logró tras no salir al fuera de juego y de cabeza se generó.Sin mucho a la ofensiva en el primer lapso, México sabía que un descalabro lo dejaba eliminado de Lima 2019 por lo que sacó la casta y con enjundia evitó el descalabro, pero tampoco le fue suficiente para sacar el triunfo que le evitaría depender de las jamaiquinas.Un autogol, al minuto 60, de Daniela Caracas, luego de un centro por derecha de Kiana Palacios, metió al partido al Tricolor, que en el cierre del encuentro consiguió el empate 2-2 a través de su goleadora Charlyn Corral, al 88.En el tiempo agregado Colombia casi lo gana con disparo al travesaño y el Tri de igual forma casi se lleva el motín completo, pero el cabezazo de Palacios también pegó en el larguero, en lo que fue un emocionante compromiso que por ahora deja satisfechas a las sudamericanas y con la vela encendida a las mexicanas.Las mexicanas Stephany Mayor y Rebeca Bernal vieron la tarjeta amarilla durante el partido.