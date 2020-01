Tri Femenil inicia preparación de Preolímpico sin la Pichichi 2018

La Selección Femenil que disputará el Preolímpico a fines de enero para buscar un lugar en Tokio 2020 inició su última etapa de preparación sin su máximo referente, la goleadora Charlyn Corral, y también sin un par de las mejoresde la Liga MX Femenil.El entrenador Christopher Cuéllar inició este miércoles una concentración que incluirá 18 entrenamientos hasta el 21 de enero, para luego viajar a Estados Unidos, donde se jugará el Preolímpico del 28 de este mes al 9 de febrero.El Tricolor no es favorito para ganar uno de los dos boletos a Olímpicos porque estány Canadá. Sin embargo, sus bonos también parecen reducirse por las importantes ausencias.Ganadora delen 2018 en España y actual titular en el Atlético de Madrid, Corral no fue incluida en la lista como sí su compañera del Atleti, Kenti Robles.Esta vez no es la primera ausencia polémica de Corral, quien tras el fracaso mexicano en el Mundial del 2015 dijo que el Tri Femeniluna renovación en la dirección técnica, entonces dirigida por Leonardo Cuéllar, padre del actual DT del equipo.Tras ello, Corral no fue considerada para los Juegos Panamericanos de ese mismo 2015, como tampoco para el Preolímpico de principios del 2016, cuando México no clasificó a los Juegos de Río de Janeiro porque ni siquiera avanzó a Semifinales del torneo de“Si jugar en la Liga Española no cumple con los estándares para ser considerada a Selección Nacional sinceramente no sé lo que tengo que hacer para seguir representando a mi país”, dijo Charlyn en un comunicado de febrero del 2016, cuando decidió retirarsedel Tricolor.Tras ello, Corral fue convocada en 2017 y 2018 por Roberto Medina y luego por Christopher Cuéllar para los Panamericanos del 2019, aunque ya no para elde este 2020.Esta vez tampoco fue llamada la campeona de goleo en la Liga Femenil MX, Desiree Monsiváis, de las campeonas, como tampoco Viridiana Salazar, de Pachuca; Greta Espinoza, de Tigres, ni Monserrat Hernández, de América, quienes también pasan por buen momento.En cambio, Cuéllar llamó a viejas conocidas comoy Stephany Mayor, recién fichadas por Tigres pero quienes jugaban en Islandia, donde su último partido fue el 20 de septiembre. La lista está compuesta por 22 jugadoras pero al final Cuéllar deberá reducirla a 21.Cecilia Santiago (PSV), Emily Alvarado (Texas Christian University), Itzel González (Tijuana)Mariana Cadena (Rayadas), Janelly Farías (Chivas), Jimena López (Texas A&M University), Jocelyn Orejel (Tijuana), Kenti Robles (Atlético de Madrid), Bianca Sierra (Tigres)Rebeca Bernal (Rayadas), Diana Evangelista (Rayadas), Stephany Mayor (Tigres), Liliana Mercado (Tigres), Karla Nieto (Pachuca), Lizbeth Ovalle (Tigres), Joana Robles (Atlas), Guadalupe Sánchez (Chivas)Renae Cuéllar (Tijuana), Daniela Espinosa (América), Adriana Iturbide (Atlas), Katty Martínez (Tigres), Kiana Palacios (Real Sociedad)Con información de Medio Tiempo