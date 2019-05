Tri sub 17 enfrenta a Puerto Rico en octavos de Premundial

La selección mexicana de futbol sub 17 buscará dar un paso más a la Copa del Mundo de la categoría Brasil 2019 cuando enfrente a Puerto Rico en duelo de octavos de final del Preolímpico de la Concacaf 2019.La Academia IMG será el escenario donde se llevará a cabo este duelo en el que el balón comenzará a rodar a partir de las 18:00 horas local (17:00 del centro de México).El cuadro mexicano tuvo un inicio titubeante en esta competencia, aunque se impuso a Jamaica, lo hizo apenas por la mínima diferencia, en un duelo en el que falló mucho frente al marco rival.En el segundo cotejo no tuvieron piedad del representativo de Isla Bermudas, al que golearon 5-0, resultado que bien pudo ser mucho mayor, pero nuevamente adolecieron de certeza al momento de la definición.En el tercer partido no tuvieron mayor problema para doblegar 5-0 a Trinidad y Tobago, para así cerrar con paso perfecto esta primera fase, en la que ocuparon el primer sitio del Grupo E con nueve unidades, además de un saldo de 11 goles a favor y ninguno en contra.De nada servirán todos estos excelentes números si no consiguen su objetivo, por lo que necesitan mantenerse por la misma línea para dar un paso más que confirme sus intenciones que los lleve al Mundial.Además de buscar su boleto a la justa mundialista, el equipo mexicano aspira confirmarse como el máximo ganador de esta competencia que ostenta con siete títulos, de los cuales los tres últimos han sido consecutivos.El primero se dio en 1985, seguido del de 1987 y del de 1991, esta racha se rompió en 1992 cuando Estados Unidos se levantó con el campeonato al vencer precisamente en la final al conjunto “azteca”.Recuperó la hegemonía en 1996, y a partir de 2013 nadie ha sido capaz de bajarlo del primer lugar al ganar las ediciones de 2013, 2015 y 2017.El equipo mexicano no sólo ha destacado a nivel de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf), sino que lo ha hecho en las Copas del Mundo de la categoría en la que dos veces ha levantado el título de campeón (Perú 2005 y México 2011).Puerto Rico logró su boleto a estas instancias al ser primeros del Grupo D en la llamada clasificación baja, al dejar en el camino a Martinica, San Cristóbal y Nieves, además de Anguila.Los cuatro equipos que lleguen a semifinales serán los que representen a la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) en la Copa del Mundo sub 17 Brasil 2019.