Tri sub 22 consigue amarga medalla de bronce

En un partido con sabor agridulce, la Selección Mexicana sub 22 derrotó a Uruguay con un gol de Paolo Yrizar en los primeros minutos del partido, para quedarse con la presea de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los comandados por Jaime Lozano llegaron a Perú con la consigna de estar en lo más alto del podio, sin embargo, al Tri sólo le alcanzó para el tercer lugar.Yrizar abrió el marcador apenas a los siete minutos de juego, el delantero de los Gallos de Querétaro recibió un balón filtrado desde el medio campo, controlo e ingresó al área donde se sacudió la marca de los zagueros y ante la salida del portero Santiago Mele cruzó el esférico que terminó por mandar al fondo de la red.Para este partido el técnico Jaime Lozano decidió poner bajo los tres palos a Luis Ángel Malagón, el único elemento del equipo que no había disputado minutos en la justa continental.A pesar de la ventaja, México no desempeñó un futbol efectivo, esto no pasó desapercibido por la ‘garra charrúa’ que intento aprovechar cualquier error para igualar los cartones y cerca estuvo de hacerlo pasados los 20 minutos de acción, cuando Leonardo Fernández entró al área y fue derribado por José Esquivel e Ismael Govea, pero para fortuna tricolor el silbante decretó que no hubo falta sobre el ‘charrúa’.La desesperación del cuadro mexicano fue evidente, fiel reflejo de lo que han sido los Juegos Panamericanos para el equipo, luego de un tiro de esquina a favor del Tri las desatenciones permitieron que el rival recuperara el balón y en un contragolpe Francisco Venegas regaló a amarilla con un jalón de camiseta sobre Fernández en el círculo central del campo.Uruguay echó toda la carne al asador para la segunda mitad, adelantó líneas y presionó a México desde la salida, Malagón fue protagonista cuando con un certero manotazo salvó su marco luego de un zapatazo que puso en peligro la ventaja tricolor.El Tri se dedicó a cuidar la mínima diferencia con un futbol cauteloso, aunque Marcel Ruiz intentó ampliar el marcador con un disparo de larga distancia que interceptó atinadamente Melé. Mauro Lainez se acercó al segundo gol con un zurdazo cruzado que pasó apenas por un costado de la portería.El partido tuvo un cierre dramático cuando un tiro de esquina de Uruguay estuvo a punto de cortar el camino de México al podio, luego de que Bruno Méndez remató con peligro a puerta.Al término del encuentro, y prácticamente pidiendo la hora, México logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos.