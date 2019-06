Tri Sub-22 ya está en Francia para Esperanzas de Toulon

La Selección Mexicana de Futbol Sub-22 ya está en Francia, donde tomará parte del Torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulon, en el que debutará el lunes ante su similar de Bahrein.El conjunto que dirige Jaime Lozano, trabajará este domingo a doble sesión, con lo que cerrará su preparación de cara a este duelo, que se llevará a cabo en el estadio Municipal Albert Barre, en Saint-Cannat.El cuadro nacional con límite de edad, viene de perder por marcador de 5-1 por el representativo sub 21 de Holanda, disputado el pasado viernes en suelo holandés.El año anterior, el cuadro que tomó parte de dicho torneo, y que era dirigido por Marco Antonio Ruiz, llegó hasta la final, que perdió ante el representativo de Inglaterra.México competirá en el Grupo C del Maurice Ravello, en el que se verá las caras con Bahréin el 3 de junio, el 6 medirá fuerzas con la República de Irlanda y cerrará la ronda inicial el 9 frente a China.Además, este certamen le servirá como parte de su preparación para encarar los Juegos Panamericanos Lima 2019, en el que buscarán recuperar la medalla de oro.El “Tri” está ubicado en el Grupo A de la competencia continental, en el que se verá las caras con los representativos de Jamaica y Paraguay, así como con Colombia.La última ocasión que México conquistó la medalla de oro, en el torneo de futbol varonil en Panamericanos fue en Guadalajara 2011, al vencer en la final a Argentina.Mientras cuatro años después, en Toronto 2015, no pudieron refrendar el título al ser superados en la final por Uruguay, con anotación de Brian Lozano.