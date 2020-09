Triatleta ‘regala’ el bronce a su rival porque lo merecía más

Escuchar Nota

El triatleta madrileño Diego Méntrida dejó pasar a su rival cuando éste se equivocó de camino antes de la meta. Peleaban por el tercer puesto en el Triatlón de Santander, que ganó Gómez Noya https://t.co/ZCgxlZQIeL pic.twitter.com/b83zwDTAVX — EL MUNDO Deportes (@ElMundoDeportes) September 17, 2020

Si has perdido la fe en la humanidad, tal vez el gesto dete ayude a recobrarla. El acto se dio el fin de semana pasado en la recta final delEl joven triatleta iba en la disputa por el tercer puesto con el británico, cuando éste se equivocó de camino en la recta final y hasta se estampó con las vallas que marcan el camino.El español, quien iba detrás ya resignado con su cuarto sitio, se percató del descuido de Teagle y decidió detenerse en la meta para que pasara su rival, que en ese momento se convirtió en un amigo y el apretón de manos y agradecimiento lo confirmó.Al término de la prueba, Méntrida declaró: Al ver cómo él se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía. No debió de ver el desvío a meta. O no se lo señalizaron bien. No lo sé, el caso es que se lo merecía.Al final, Méntrida obtuvo recompensa al tomarse una foto con su ídolo y primer lugar en el. Además de los múltiples aplausos que se llevó de la afición por el honorable gesto de deportividad.