Tribunal acepta a trámite amparo para no extraditar a Eugenio Hernández

Ciudad de México.- La defensa legal del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, interpuso un recurso de revisión contra la negativa de un juez federal de otorgarle a su cliente un amparo para frenar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por los presuntos delitos de asociación delictuosa, en su modalidad de lavado de dinero y fraude bancario.



Un tribunal colegiado de la Ciudad de México aceptó a trámite la demanda de apelación, quien resolverá si le otorga o no el amparo al ex gobernador tamaulipeco para evitar su traslado al vecino país del norte.



Entre los actos que reclama el abogado de Eugenio Hernández es la omisión de la Presidencia de la República y Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) de contestar el escrito del 2 de mayo de este año, por el cual, se solicitó que se reconsiderara el acuerdo de extradición del 2 de marzo de 2018, emitido por la cancillería, que concedió el traslado del quejoso a Estados Unidos.



La indebida delegación de atribuciones, realizada a favor del director general de Asuntos Jurídicos de la SRE para dar respuesta a la solicitud de reconsideración formulada mediante dicho escrito.



En octubre un juez federal en Ciudad de México le negó a Eugenio Hernández, quien lleva dos años en prisión, la protección de la justicia al sobreseer (anular) el juicio de amparo, por ello su defensa legal recurrió al colegiado.



Hernández Flores, detenido el 6 de octubre de 2017 en la capital de Tamaulipas, es requerido por una corte del sur de Texas por delitos de asociación delictuosa, en su modalidad de lavado de dinero y fraude bancario.



Las autoridades de la SRE dieron el visto bueno para la extradición del ex gobernador, pero otro juez federal emitió su opinión jurídica en la que señaló que debía ser juzgado en México y no podrá ser enviado a Estados Unidos hasta que no se resolviera en definitiva su amparo.



En caso de que las autoridades mexicanas lo extraditen, sería el segundo ex gobernador tamaulipeco en ser enviado a Estados Unidos, después de Tomás Yarrington, quien ya enfrenta a la justicia estadunidense.