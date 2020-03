Tribunal confirma amparo a favor de Emilio Lozoya

Escuchar Nota

“En esas condiciones, tanto lo aseverado por el solicitante de amparo, como la aceptación del acto reclamado por parte de la autoridad responsable (…) Permiten sostener que existe la omisión reclamada (…)”, indica la sentencia emitida y en la que se ampara a Emilio Lozoya.

“El agente del Ministerio Público parte de un supuesto equivocado, en tanto quiere hacer depender la emisión de la respuesta que debe darse a las peticiones del quejoso, en términos del artículo 8 constitucional, de la calidad que dicha parte tiene en la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal de donde deriva el acto reclamado, o bien, de la supuesta improcedencia de lo que se solicita, cuando esas circunstancias, como ya se dijo, no pueden ni deben ser relevantes para incumplir con el derecho de petición”, indicaron los magistrados.

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) deberá responder a dos escritos presentados por el ex director de Pemex,, porque un, donde demanda laque forman parte de la carpeta de investigación que se inició en su contra por elEste asunto está relacionado con la carpeta FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, en la que se le señaló como presunto responsable de los delitos deen su contra, además del, en la Ciudad de México.El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia rechazó acordar los escritos presentados por Emilio Lozoya el 30 de mayo y 11 de junio de 2019.La autoridad ministerial argumentó que el ex director de Pemex no forma parte en la carpeta de investigación, dado que no tiene reconocido algún carácter, por tanto, no está obligada a acordar dichas promociones.Fue en el mes de octubre cuando el, indicó que el artículo ocho constitucional establece que el derecho de petición permite formular ante una autoridad una solicitud o petición por escrito, por lo cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen la obligación de dictar un acuerdo escrito el cual debe responderse en breve tiempo.Ahora, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó el falló de la juez ypor haber amparado al ex funcionario federal.