Tribunal deja sin efecto formal prisión contra José Luis Abarca; seguirá en la cárcel

Iguala, Guerrero.- Un Tribunal Federal dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado contra el ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, quien fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.



La resolución de los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, la cual fue unánime, ordena al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México abrir un nuevo plazo constitucional, en el que lleve a cabo nuevamente la diligencia para tomar la declaración preparatoria de Abarca Velázquez.



Por el momento el ex funcionario, quien fue señalado de estar involucrado en el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y no recuperará su libertad, por lo que un juez deberá valorar si lo somete a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, únicos cargos que lo mantienen preso.



La sentencia de amparo también ordena que se revelen los nombres de los testigos colaboradores “Mateo” (Sergio Villarreal Barragán, El Grande) y “X” (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza).



Igualmente, se le deben hacer saber todos los derechos de que goza Abarca Velázquez, y de manera clara y precisa, se le informe sobre la naturaleza y causa de la consignación, esto es, de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra y las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas.