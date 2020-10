Tribunal Electoral prevé ratificar la negativa de registro a México Libre

Escuchar Nota

En aras de los principios de transparencia y máxima publicidad, y por considerarlo un asunto de interés general, con fundamento en el Acuerdo 9/2020 aprobado por la Sala Superior para la publicación de los proyectos de resolución… (1/9) https://t.co/5KkRQoUFp0 pic.twitter.com/I2fV8g9AsJ — José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) October 13, 2020

El proyecto elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdés establece quelo que no permitió certidumbre respecto a la licitud de sus fuentes de financiamiento “y, por tanto,, lo que habría viciado el proceso de constitución como partido, según se lee en el proyecto, de 268 páginas, difundido por el mismo Vargas Valdés en su cuenta de Twitter y que aún deberá ser discutido por el pleno de magistrados.lo que deberá ser resuelto previamente por el pleno de la Sala Superior.Según determinó el INE al fiscalizar a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, promotora de México Libre, éstareportados como ingresos totales.Esos recursos se recibieron por dos vías, a través de la aplicación Clip, quey vía aportaciones en especie, pero que no fueron respaldadas con facturas o recibos que corroboraran que los aportantes hicieron el desembolso de sus cuentas bancarias.El TEPJF concedió la razón a México Libre sólo en este último punto, y determinó que esas aportacionespor lo que se plantea eximir a la organización de una multa por 361 mil 363 pesos.Pero Vargas plantea confirmar, como lo estableció el INE, que sí hubo recepción de aportaciones de sujetos no identificados a Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., y eso reLa mayor parte de estos recursos ingresaron en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019, y febrero de 2020, en quepor lo que éstas quedaron afectadas por el ingreso irregular de recursos, según Vargas.En el análisis del magistrado, de anularse las asambleas realizadas en los meses tocados por ese tipo de recursos de procedencia desconocida, la organización no cubriría el requisito de 200 asambleas distritales válidamente realizadas.Además, en los meses en que se recibieron ese tipo de recursos la organizaciónAnular esas afiliaciones en los meses donde se obtuvieron recursos de forma irregular, dejaría a la organización sin el número mínimo de militantes exigidos por ley para acceder al registro.Así, las aportaciones en efectivo de sujetos no identificadosEn tanto la autoridad –el INE–se propone resolver.El TEPJF discutirá el proyecto del magistrado Vargas previsiblemente en sesión a realizarse mañana.