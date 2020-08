Tribunal niega amparo a Rosario Robles y ratifica vinculación a proceso por ‘Estafa Maestra’

Escuchar Nota

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Rosario Robles Berlanga contra el acto reclamado consistente en la vinculación a proceso”, resolvió por el Tribunal Colegiado.

“Incluso, señalo, en forma irónica, que era inaudito que inicialmente no se solicitara medida cautelar”, destacó.

Un tribunal colegiado negó un amparo a la ex secretaria de Desarrollo Social,, y lepor la llamada 'Estafa Maestra'.Determinó que los argumentos de Rosario Robles resultaron, al impugnar la vinculación a proceso, en primera instancia, al acusar como conceptos de violación la existencia de un, casi cuatro años después de que se cometieron los supuestos delitos.Dijo que la indagatoria de la FGR no tuvo un sustento documental, pero sí una base subjetiva a partir de un reportaje hecho con una clara “línea editorial”.Recordó que en la Auditoría Superior, en sus dictámenes técnicos, y destacó que hubo una insuficiencia de los datos de prueba para emitir la vinculación a proceso en su contra.Robles también acusó que en la audiencia en la que se le vinculó a proceso el juezactuó con animadversión, encono y consigna en su contra, además de que pretendió asesorar al Ministerio Público para que solicitara medidas cautelares.Robles agregó que Delgadillo Padierna “en franca vulneración tanto del deber de imparcialidad y al derecho humano de la Tutela efectiva, no se declaró impedido, pese a ser familiar de laquien fuera declarada enemiga política de la imputada”.Del juez de Amparo, quien desestimó los argumentos antes citados, comentó que al negarle el amparo en primera instancia, el 31 de enero de 2020, tuvo una falta de fundamentación, motivación y exaistivudad; además de que fue omiso en reparar evidentes violaciones a derechos humanos.Lo acusó también de que inadvirtió el efecto corruptor y vulneró el derecho humano a la exacta aplicación de la. Mencionó que ello derivó en la violación al debido proceso.Al respecto, en su sentencia de 776 páginas dictada el 23 de julio pasado y notificada el martes, el Tribunal Colegiado desestimó todos y cada uno de los argumentos de Robles. Unos los calificó de inoperantes y otros de infundados.Consideró que, al dictar la vinculación a proceso, el Juez Delgadillo Padierna, de manera correcta, verificó que los datos de prueba que constan en la carpeta judicial son aptos y suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito Ejercicio Indebido del Servicio Público (Diversos Dos) continuado.Sobre la negativa de amparo, indicó que no se advirtió que se haya vulnerado la esfera jurídica de Robles, “pues del análisis integral del acto reclamado se desprende que se examinó la totalidad de los datos de prueba y no se desprende que se les haya dado un alcance distinto a lo establecido en la Ley”Cabe destacar que en el expediente se transcriben de manera íntegra las versiones públicas de las audiencias del 8 y 12 de de agosto, esta última que se prolongó hasta el día 13.En dichas audiencias, los representantes de la FGR detallaron la imputación contra Robles por la llamada Estafa Maestra y le imputaron laDetalló que desde su posición de titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)