Tribunal ordena devolver bienes a cuñado de Karime Macías

"Es evidente que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, situación, que no le permitió al quejoso conocer y cuestionar o controvertir el mérito de la actuación, proporcionándole una real y auténtica defensa, como lo impone el imperativo establecido en el artículo 16 constitucional", dice el fallo del juez.

Un tribunal federal ordenó devolver dos departamentos de lujo que están a nombre de un cuñado de Karime Macías, señalado como presunto prestanombres del ex Gobernador Javier Duarte., casado con Mónica Macías Tubilla,. Él y su esposa están en calidad de prófugos.Mónica Macías también tiene una orden de aprehensión concedida por un juez a petición de la Fiscalía General de la República por un posible delito fiscal de más de 3 millones de pesos.Con el argumento de quedesde el 26 de septiembre de 2018.Se trata del departamento L-103 de Arquímedes 189, en Polanco, y el 9-B, de la Torre Pelícano, en el Boulevard Manuel Ávila Camacho 741, Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río.Sin embargo, estosy que forman parte del listado de 40 inmuebles asegurados el 26 de septiembre de 2018 por la entonces Procuraduría General de la República.El 24 de enero,, presunto testaferro de Duarte, un departamento en Campos Eliseos, Polanco, con el argumento de que lo adquirió antes de los hechos delictivos atribuidos al ex Mandatario, que van de 2011 a 2016.El mismo tribunal,, restituyéndole los bienes.En el caso de Rodríguez Ayache, ya antes un juez federal le había otorgado el amparo, pero no tenía el alcance para devolverle sus propiedades, sino sólo para reponer el procedimiento y permitirle defenderse del decomiso.El 16 de agosto de 2019, Víctor Manuel Jiménez Martínez, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, le concedió la protección de la justicia y ordenó resolver nuevamente si sus departamentos debían o no ser decomisados.Ante ello,fallando a su favor.La red de supuestos prestanombres con los que el ex Gobernador de Veracruz adquirió diversas propiedades en México y en el extranjero, suma al menos 36 personas, entre familiares directos y colaboradores, así como parientes de su ex esposa.En abril de 2017, tras ser detenido Duarte en Guatemala, Karime Macías voló de Colombia a Inglaterra; con ella iban también sus tres hijos, su madre Virginia Tubilla, su hermana Mónica Macías, su cuñado José Armando Rodríguez Ayache, y los dos hijos de este matrimonio.