Tribunal Superior de Justicia de Coahuila no está de vacaciones: Miguel Mery Ayup

“Los titulares de las salas colegiadas, tribunales especializados, juzgados y órganos administrativos, deberán implementar acciones eficientes, a fin de que en este periodo de contingencia podamos seguir trabajando desde casa y no esperar a que entremos cuando esta contingencia pase, a resolver lo que ya estaba en camino”, expresó Mery Ayup.

Aunque se amplía hasta el 30 de abril el plazo de suspensión de actividades y servicios dela, los jueces y magistrados no están de vacaciones, por lo que al concluir la contingencia, deberán tener listas sentencias y acuerdos.Al menos así lo dio a conocer el magistrado presidentequien indicó que, en consonancia con las medidas de la alerta sanitaria decretada por Consejo de Salud federal, ampliaron la suspensión de actividades jurisdiccionales, con guardias en los juzgados familiares y penales.Sin embargo, indicó que eso no quiere decir que los trabajadores delse vayan a sus casas sin hacer nada, pues se estableció una serie de metas, continuando con los asuntos que se quedaron pendientes de resolución.Indicó esto, con la intención de que no se detenga ni se retrase más la impartición de justicia de los casos que quedaron pendientes, y que una vez que se restablezca el trabajo de los juzgados, los ciudadanos obtengan resultados.