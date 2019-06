Tribunal suspende construcción en Santa Lucía

A poco más de un mes de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pusiera en marcha su proyecto de la nueva terminal aérea, en la base militar Santa Lucía, un tribunal federal ordenó frenar la construcción hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medio ambiente.La suspensión fue interpuesta por Juan Ramón Morera Mitre, director de la empresa textilera Novalan S.A de CV, pues apeló que la ejecución del Aeropuerto de Santa Lucía se materializó sin contar con las autorizaciones y permisos en materia de impacto ambiental.En la resolución, los magistrados argumentaron que, de no concederse la suspensión, se podrían ejecutar los actos reclamados de manera irreparable para la sociedad y en perjuicio del medio ambiente."Se concede al quejoso la suspensión provisional de las consecuencias de los actos reclamados, para el efecto de que se detenga la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permiso ambientales conducentes, a fin de garantizar que no afectará el medio ambiente", resolvió el colegiadoDicha medida prevalecerá hasta que el juez de Distrito resuelva sobre la suspensión definitiva, y si la concede, ésta permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia en el amparo.López Obrador manifestó que su gobierno respetará la decisión del juez federal que ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.“Pues que no hay obras, todavía de todas maneras vamos a respetar la decisión del juez, pero todavía estamos esperando que se emita el dictamen de impacto ambiental”, señaló AMLO.“Esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos tanto los que tenían el negocio ya amarrado”.Lo anterior, hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no habrá afectaciones.en el ecosistema de la zona.