Tribunal urge al Congreso de Nuevo León sanciones por ‘broncofirmas’

"Se vincula al Congreso del Estado de Nuevo León, para que agote el procedimiento que inició, a fin de dar cumplimiento a la sentencia... respecto al Gobernador del Estado, a más tardar el 24 de ABRIL DE 2020", señala el resolutivo notificado hoy.



"Ante el incumplimiento, sin causa justificada, para sancionar al Secretario General de Gobierno se le impone al Congreso del Estado de Nuevo León una medida de apremio consistente en amonestación".

La Sala Regional Especializada delde "El Bronco".Luego de que la Sala Superior le ordenó la semana pasada emitir una nueva resolución al respecto,incluso impuso una amonestación al Congreso por no sancionar a González.En el caso del Secretario General de Gobierno,, mientras que para el Gobernador la medida no puede ser ejecutada por la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia, en tanto no se resuelva la controversia constitucional que interpuso.